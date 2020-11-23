Hasta sayısındaki artış devam ediyor... 6 bin 700'ü geçti

KİT'LERDE 3 YIL ÇALIŞMA ZORUNLULUĞUNA KİMLER TABİ Mİ? KİT'lerde görev yapacak sözleşmeli personel üç farklı şekilde işe alınabilmektedir. Hangi statüde işe alınanların 3 yıl çalışma yasağına tabi olduğu 2019 yılında yayımlanmış olan bir Tebliğ'de belirlenmiştir. Buna göre kurumsal alım yöntemi ile sözleşmeli olarak alınanlar 3 yıl çalışma yasağına tabi değildir.