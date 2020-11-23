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Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

 23 Kasım 2020 19:03
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Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu heyelan nedeniyle kapandı

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 5. kilometresi Yamaçdere-Çıraklar Köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle o sırada yoldan geçen 34 ZU 1097 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Ulaşıma kapanan yolda, Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

Kentin en önemli turizm merkezlerinden Ayder Yaylası'na gitmek isteyenlerin de kullandığı yola alternatif olarak Pirinçlik köy yolunun kullanıldığı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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