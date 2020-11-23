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Öğretmen çift kütüphaneleri için 5 defa evlerini değiştirdi

Sakarya'da yaşayan ve yaklaşık 42 bin kitabı bulunan öğretmen çift, kitaplarını sığdırmak için 5 defa evlerini taşıdı.
 23 Kasım 2020 19:21
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Öğretmen çift kütüphaneleri için 5 defa evlerini değiştirdi

Türkiye'nin farklı şehirlerinde ilkokul öğretmenliği yapan Osman (53) ve Hülya Açıkgöz (53) çifti 42 yılda yaklaşık 42 bin kitap biriktirdi.

Sakarya'da yaşayan ve çocukluklarından itibaren kitaplara ilgisi olan çift, bugüne kadar topladığı 42 bin civarında kitapla evini kütüphaneye dönüştürdü.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'nde bulunan evinin odalarını kütüphaneye dönüştüren Osman ve Hülya Açıkgöz çifti, sürekli artan kitapları için 5 kez evlerini değiştirmek zorunda kaldı.

Osman Açıkgöz, AA muhabirine, eşiyle birlikte evinin odalarını kütüphaneye çevirdiklerini ve öğrencilere kütüphane hizmeti verdiklerini söyledi.

Meslek hayatında 30 yılı aştığını anımsatan Açıkgöz, "Evimdeki kütüphanede bulunan kitap sayısı 42 bini buldu ve mezun ettiğim öğrencilerim gelip buradan kitap alıp okuyorlar, ben de çevremdeki öğrencilere, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için çaba harcıyorum." dedi.

Kitap okumanın eğitimin özü olduğuna işaret eden Açıkgöz, "İlkokulu köyde okuduktan sonra 5. sınıf için Kayseri'ye gittim. Kayseri'de ev çalışmalarımızı, ödevlerimizi yapabilmek için genellikle evde kitap olmadığından, İl Halk Kütüphanesine gidip ödevlerimizi orada yapardık. 42 yılda 42 bine yakın kitap temin ettik. İşin en güzel noktalarından birisi de kitaplığımızda dönem dönem oluşan ve fazla kitaplarımızı köy okullarına, ihtiyaç sahibi ailelere de verdiğimiz çok olmuştur. Bu da bize ayrı bir mutluluk vermiştir." ifadelerini kullandı.

Kitap biriktirme konusunda kendisinin ve eşinin büyük mücadele verdiğini dile getiren Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Bu mücadelenin sonunda da yetiştirdiğimiz öğrencilerin, evimizde bulunan kütüphanemizden faydalanmaları için her türlü imkanı sağladık, bu da bize büyük bir keyif veriyor. Okuttuğumuz öğrencilere kitap okuma motivasyonunu arttırmak için teşvik etmek adına onlara dönem dönem madalyalar veriyorduk. 500 kitabı bitiren, bin kitabı bitiren ve 4 yıl sonra mezun olurken okudukları kitap sayılarını belirten kupalar veriyorduk kendilerine. Evimizdeki kütüphanede ders kitapları olmak üzere her türlü kitabı bulabiliyorsunuz. Genellikle öğrencilerimizin seviyelerine göre kitap bulunduruyoruz kütüphanenin bir bölümünde."

"Kütüphane için 5 defa evimizi değiştirdik"

Hülya Açıkgöz de eşiyle ortak noktaları olan kitap sevgisini insanlara da aktarmak için evlerini kütüphaneye çevirdiklerini belirtti.

Açıkgöz, kitaplarını evlere sığdırmakta zorlandıklarını anlatarak, "Evlerimiz yetmiyordu ve bu bizim kütüphane için değiştirdiğimiz beşinci evimiz. Burası büyük olduğu için kütüphane için tercih ettik ve kütüphaneye de uygundu, kütüphane yaptık. Öğrencilerimiz, komşularımız gelip buradan yararlanıyorlar." şeklinde konuştu.

Açıkgöz, kütüphanelerinde 50 ila 200 yıllık kitapların da yer aldığını sözlerine ekledi.

Lise öğrencisi Gökhan Ecevit de sürekli olarak Açıkgöz çiftinin kütüphanesinden yararlandığını belirterek, "Öğretmenlerimiz istedikçe ve bir kitabı merak ettiğimde gelip alıyorum. Aldığım kitaplardan da kesinlikle faydalanıyorum, aynı zamanda ikisinin de öğretmen olmaları dolayısıyla bizlere okuyacağımız kitaplar hakkında da bilgi veriyorlar, bizim için de çok iyi bir imkan oluyor." dedi.
Anadolu Ajansı
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