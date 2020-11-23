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Okulun kömürlüğünü onarıp ana sınıfına dönüştürdü

Ağrı'da öğretmenlik yapan Duygu Patan, köy okulunda geçmişte lojman olarak kullanılan kömürlüğü onarıp öğrencilerin ayrılmak istemediği donanımlı bir ana sınıfına dönüştürdü.
 23 Kasım 2020 19:24
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Okulun kömürlüğünü onarıp ana sınıfına dönüştürdü

Ağrı'da köy okulunda geçmişte lojman olarak kullanılan kömürlüğü, hayırseverlerin desteğiyle donanımlı bir ana sınıfına dönüştüren öğretmen Duygu Patan, öğrencilerini, en iyi şartlarda geleceğe hazırlamanın uğraşını veriyor.

Tutak ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Ozanpınar Köyü İlkokulunda görev yapan 29 yaşındaki okul öncesi öğretmeni Duygu Patan, çetin kış koşullarının yaşandığı, memleketi Rize'den kilometrelerce uzaktaki köyde, öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermenin çabasını gösteriyor.

Evli ve bir çocuk annesi Patan, atandığı ana sınıfı olmayan okulda, minik çocukların okul öncesi eğitimlerinden mahrum kalmaması için çalışma başlattı.

Okulda geçmişte lojman olarak kullanılan kömürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırseverlerin desteğiyle kısa sürede boyatan Patan, kapı ve pencerelerini değiştirip onardığı yeri, donanımlı bir ana sınıfına dönüştürdü.

Sınıfı oyuncaklarla donattı

Sınıfı bilgisayar, projeksiyon cihazı ve renkli yazıcı gibi teknolojik aletlerin yanı sıra çeşitli oyuncaklarla donatan Patan, gönül bağı kurduğu öğrencileriyle çeşitli oyunlar oynayarak dersleri daha da eğlenceli hale getiriyor.

Öğretmen Duygu Patan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 öğrencisi olduğunu ve onlara en iyi şekilde eğitim vermek için elinden geleni yapmaya çalıştığını söyledi.

Özellikle köy okulunda çalışmak istediğini ve öğrencileriyle çok mutlu olduğunu ifade eden Patan, şöyle konuştu:

"Bu sınıf eski bir lojman ve kömürlük olarak kullanılıyordu. Sınıfa dönüştürme fikrimizi İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle paylaştım. Kendisinin onay ve desteğiyle 'neden olmasın' diyerek yola çıktık. Lojmanın içine ilk girdiğimde 'yapamayız' demedim. 'Sınıfı nasıl donanımlı ve güzel bir hale getirebiliriz' diye hayaller kurmaya başladım. Ben hayaller kurmalıydım ki çocuklarımız daha güzel hayaller kurabilsin. Böylelikle lojmanın bir sınıfa dönüşmesi fikri ortaya çıktı."

Patan, hayırseverlerin de desteğiyle okulun dışını rengarenk boyayıp çamur olmaması için bahçeye mıcır döktüklerini belirterek sınıfın içini de en güzel şekilde hazırladıklarını anlattı.

Öğrenciler evlerine gitmek istemiyor

Sınıfı teknolojik alet ve oyuncaklarla donattıklarını anlatan Patan, "Ana sınıfımızda bütün materyaller mevcut. Okul öncesine ait her türlü materyal var. Burası ücra bir köy olmasına rağmen şehir merkezinde olan bütün imkanları biz bu sınıfımıza taşıdık. Öğrencilerimiz evlerine dahi gitmek istemiyorlar." diye konuştu.

Doğuya atandığı için çok mutlu olduğunu aktaran Patan, şunları kaydetti:

"Köyde bir sınıfımın olmasını çok istedim. Merkezde çalışıp gidebilirdim ama ben bunu istemedim. Bu çocukların okul öncesi eğitimlerinden mahrum kalmalarını istemedim. Açıkçası doğuya gelirken bir ön yargım yoktu. Şartları az çok çevremizden de duyuyorduk. Aslında atanmadan önceden beri bir hayalim vardı. Buradaki şartları ve sınıfların çok donanımlı olmadığını bildiğim için böyle bir ana sınıfı oluşturma hayalini her zaman kuruyordum. Bu da bana nasip oldu ve şu an çok mutluyum."

Köy sakinlerinden Eda Peker, fedakar öğretmenlerini çok sevdiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı
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