1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanlar evde yapılan hızlı testler konusunda uyardı

Koronavirüs salgınında vaka sayıları artmaya devam ederken, kişiler farklı test tipleriyle virüsün kendilerine bulaşıp bulaşmadığını öğreniyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, "Evde yapılabilen hazır test kitleri duyarlı olmadıkları için güvenilirlikleri son derece düşük. Negatif veya pozitif yanıt gerçeği yansıtmayabilir. Mutlaka hastaneye giderek PCR testi yaptırmalı. PCR testi pozitif çıkan kişiler tanıyı desteklemek ve bağışıklık yanıtı ortaya koyabilmek için antikor testi de yaptırmalı" dedi.
 23 Kasım 2020 19:47
+Aa- Yazdır
Uzmanlar evde yapılan hızlı testler konusunda uyardı

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını yayılmaya devam ederken, tanı koyma yöntemleri de artıyor. Uzmanlar, en etkili tanı yönteminin PCR testi olduğunu vurgularken, antikor ve hazır test kitleri de ilgi çekiyor. Vatandaşların evlerinde yaptıkları hazır test kitleri, duyarlılığın az olması nedeniyle yanlış sonuçlara neden olabiliyor. Evde yapılan hızlı testlerle tanı koymanın doğru olmadığını söyleyen İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülfem Terek Ece, "Bu testlerin duyarlılıkları son derece düşük. O nedenle mutlaka güvenilir antikor testlerinin kullanılması gerekli. Hastalığın klinik evresine göre mutlaka PCR testinin yaptırılması gerekli. Özellikle PCR testi pozitif çıkan vakaların, antikora baktırmalı. Hastaların uykularına, beslenme düzenlerine, gıda takviyelerine dikkat etmeli. Maske, hijyen ve mesafeye önem verilmeli" diye konuştu.

'PCR TESTLERİNDEKİ YALANCI NEGATİF SONUCA KARŞI TEST TEKRAR EDİLMELİ'

Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisi esnasında, tıbbi mikrobiyoloji laboratuvar tanısının son derece önem taşıdığını aktaran Prof. Dr. Terek Ece, "Bu noktada hastaların erken tanısı ve erken tedavisi son derece önemli. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın vurgulayarak sıkça kullandığı test PCR. PCR testini tıbbi mikrobiyoloji alanında birçok hastalığın tanısında kullanıyoruz. Koronavirüsün genetik materyalini saptayabilecek olan son derece hassasiyeti olan bir tanı yöntemi. Fakat, PCR testi için numune alımı, kişinin bağışık yanıt ve klinik evresine bağlı olarak bazı noktalarda negatif sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Bu noktada numune tekrarı ve hastadan klinik evreye göre yeniden numune alınmasıyla, testin tekrar edilmesini öneriyoruz. Tanıda yardımcı olan bir diğer yöntem ise kandan bakılan antikor testi. Aşı çalışmaları tüm dünyada hızlı bir şekilde ilerliyor. Ancak aşı çalışmalarının herkese ulaşması zaman alan bir süreç. Bu noktada, özellikle asemptomatik yani bulgu vermeden Covid-19 pozitifliği olan, PCR testi ile tespit edilmiş olan vakalarda güvenilir antikor testleri ile kişilerin bağışıklık yanıtının tespiti artık çok kolay. Kişilerde İGG ve İGM türü antikorların bakılmasıyla bağışıklık yanıtı ortaya çıkarılabiliyor. Özellikle İGG grubu antikorlar daha güçlü ise, kişinin bağışıklık yanıtının güçlü bir şekilde Covid-19'u geçirdiğini söyleyebilmek mümkün" diye konuştu.

'GÜVENLİ ANTİKOR TESTLERİ KULLANILMALI'

Her tanı testinde yalancı negatiflik olma olasılığının olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Terek Ece, "PCR'da numuneler ağızdan ve burundan yeterli miktarda alınmazsa, hastalığın çok erken veya çok geç evrelerinde numune alınırsa yalancı negatifler ortaya çıkabilir. Bu noktada PCR'ı desteklemek için antikor testleri kullanılabilir. Antikor testlerindeki yalancı negatifliklerde özellikle yine hastalığın klinik evresiyle alakalı. Genellikle antikor testleri 10'uncu günden sonra pozitifleşmeye başlıyor. Bu süreçlerin dışındaki noktalarda numune alınması, güvenilir olmayan, bakanlık onayı olmayan hızlı testlerle yapılan antikor tespiti yalancı negatifliklere yol açabilir. Tanıyı desteklemesi için güvenilir antikor testleri kullanılmalı" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
23 Kasım 2020 21:44		 Koronavirüsü yenen hemşirelerden 'maske' uyarısı
23 Kasım 2020 20:47
İtfaiye eri müdahale ettiği yanan evin ikinci katından düştü
23 Kasım 2020 20:40		 Kovid-19 ile mücadelede zorlu düşman 'sitokin fırtınası'
23 Kasım 2020 19:40
Aracını satmak isterken dolandırıcıların hedefi oldu
23 Kasım 2020 19:14		 Bindiği takside 2,7 milyon lira unuttu
23 Kasım 2020 18:39
Koronavirüse yakalanan sunucu: Yalvarırım evden çıkmayın
23 Kasım 2020 18:18		 Uzmanlar söyledi, adaçayı ve ebegümeci satışı tavan yaptı
23 Kasım 2020 17:13
Bakan Koca: Fedakarlık sınavındayız
23 Kasım 2020 14:58		 Kıbrıs Gazisi ve eski belediye başkanı koronaya yenik düştü
23 Kasım 2020 14:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:05 - Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı21:47 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğretmenler Günü mesajı21:44 - CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı21:42 - İtiraf ettiler: Türk gemisine hukuksuz şekilde çıkıldı21:41 - İngiltere yeniden yerel kısıtlamalara hazırlanıyor21:37 - Sosyal medya fenomenin ölümden döndüğü kaza kamerada
21:35 - Belediye Başkanı cami minaresine internet ağı kurdurdu21:33 - İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı21:21 - Belediyenin hukuk danışmanına silahlı saldırı21:04 - Yaşlı kadın 'sahte polis' tuzağıyla 90 bin lira dolandırıldı21:02 - Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı20:47 - Koronavirüsü yenen hemşirelerden 'maske' uyarısı
20:45 - Koronavirüsü yenen öğretmen 24 Kasım'a buruk giriyor20:42 - Öğretmenler 'Otağ-ı Muallim' ile günün stresini atıyor20:40 - İtfaiye eri müdahale ettiği yanan evin ikinci katından düştü20:37 - Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı20:34 - Bozcaarmut Göleti sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor
20:28 - Yılın 'çalıkuşu' öğretmenleri fedakarlıklarıyla öne çıkıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Hasta sayısındaki artış devam ediyor... 6 bin 700'ü geçti
2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
Genç doktor 7 yıldır aynı kabusu yaşıyor. 1.570 farklı numaradan aradı
90 bin TL'ye aldı, önü 2013 model, arkası bilinmiyor
İşte yeni reform paketinin detayları
Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
etin ne budun ne 1
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 1
erkeklere sesleniyorum:kendinize gelin yahu 2
corona için on günlük süre 1
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 2
mbwana samatta 1
elmalı kurabiye 2
diego perotti 1
yağmurlu havadaki maçı izlemek 2
Aşı gönüllüsü aranıyor 6
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam