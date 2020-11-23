Arınç: Başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem
|23 Kasım 2020 19:59
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Bülent Arınç: Başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem.
Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra "gereken neyse onu yapacağını" açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerini eleştirmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Arınç'ın istifa ettiğine yönelik haberlerin ardından Posta gazetesi yazarı Murat Çelik'in Arınç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Arınç, Çelik'e "duygusal bir insan" olduğunu söyledi ve "Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı" ifadelerini kullandı.
Arınç'ın görüşmede söylediklerini Twitter'dan paylaşan Çelik şu ifadeleri aktardı:
Çelik'in "Görünen o ki, Cumhurbaşkanı görüşmeniz istifanızla sonuçlanacak. Peki sadece Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğinden mi ayrılacaksınız, yoksa AK Parti'den de istifanız söz konusu mu?" sorusuna ise Arınç şu yanıtı verdi:Ne olmuştu?
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'ın; eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye olabileceğini ve iş insanı Osman Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ettiğini söylemesine değinmiş, Arınç'ın adını zikretmeyen şunları söylemişti:
1.) Bülent Arınç ile telefonda görüştüm. Açıklamaları şöyle:Murat Çelik (@muratceliktv) November 23, 2020
- Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı.
- İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil.
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