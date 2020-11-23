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İtfaiye eri müdahale ettiği yanan evin ikinci katından düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir itfaiye eri müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düşerek yaralandı.
 23 Kasım 2020 20:40
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir itfaiye eri müdahale ettikleri yanan evin ikinci katından düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mesudiye Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında yangın çıktı.

İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Söndürme çalışmalarına katılan itfaiyeci Ayhan Yavuz, ikinci kattan düştü. Yaralanan Yavuz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı
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