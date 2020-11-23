Koronavirüsü yenen hemşirelerden 'maske' uyarısı

Kovid-19'la mücadelede en ön saflarda yer alan hemşireler Nilüfer Türkmen ve Nesrin Saygılı, koronavirüsle mücadelede yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

Nilüfer Türkmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görevi sırasında virüse yakalandığını; Kovid-19 testinin pozitif çıkınca kendisinin ve yakınlarının inanamadığını, yaşadığı şoku üzerinden uzun süre atamadığını söyledi.

Hastalığı ağır geçirmediği için tedavisinin evde yapıldığını, bu süreçte eşi ve çocuklarının da test sonuçlarının pozitif çıktığını anlatan Türkmen, "Enfeksiyon akciğerlerime inmemişti. Sıkıntılarım ilk önce ateşle, baş ağrısıyla başladı. O sırada eşimin testi de pozitif çıktı. Bir hafta sonra biz iyileşme belirtileri gösterirken 2,5 yaşındaki küçük kızımın da pozitif olduğunu öğrendik. Hiçbir hastalığımız yoktu ancak virüsü çok ağır geçirdik. Nefes darlığı, ateş, öksürük gibi tüm belirtilerin hepsi mevcuttu." dedi.

Türkmen, tedavi sürecinde eşi ve çocuğuyla aynı evin içerisinde birlikte vakit geçirdiklerini ancak evde çift maskeyle dolaştıklarını ifade etti.

En çok çocuğuyla ayrı yatmak zorunda kaldığı için üzüldüğünü belirten Türkmen, şöyle devam etti:

"Vatandaşlardan tek beklentimiz gerekmedikçe dışarı çıkmamaları ve maskesiz kesinlikle dolaşmamaları. Sosyal ortamları biraz daha boş bırakmak gerekiyor. Bu iş gerçekten çok önemli çünkü Kovid-19 insanlara gerçekten zarar veriyor. Sadece bir can sıkıntısıyla dışarılara çıkmasınlar. Biz her zaman onlar için buradayız. Pandemide ve sonrasında da yine buradayız. Gerekli özveriyle burada çalışıyoruz."

"Bu işin genci, yaşlısı ya da çocuğu yok"

Hemşire Nesrin Saygılı da aldığı tüm önlemlere rağmen virüse yakalandığını söyledi.

Koronavirüsün çok ciddi bir hastalık olduğunu aktaran Saygılı, "Herkesin çok iyi korunması gerekiyor. Bunun için maske, mesafe ve temizlik kuralları çok önemli. Hastanede tulum giydiğim halde, o kadar dikkat etmeme rağmen virüse yakalandım. Bu işin genci, yaşlısı ya da çocuğu yok. Çok kötü durumda olan, hayatını kaybeden hastalarımız var. Buna bağlı birkaç hastalığı olan ve Kovid-19'a yakalanınca ölenler var. Bunu dikkate alıp gereken özeni göstermek gerekiyor. Gençlerimiz önemsemiyorlar ve maske takmıyorlar. Bu hastalık önemsenmeyecek bir hastalık değil." diye konuştu.

"Emeklerimiz boşuna gitmesin"

Bu süreçte özveriyle çalıştıklarını hatırlatan Saygılı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan anlayış bekliyoruz. Emeklerimiz boşuna gitmesin. Bu tulum içinde çalışmak inanın hiç kolay değil. Yeri geliyor 3-4 saat içeride kaldığımız oluyor, çıkıp tekrar giriyoruz. Tüm hastalarımıza yetişmeye çalışıyoruz. Gerçekten o kadar enerji sarf ediyoruz ki bu kıyafetlerle çalışmak çok zor. Gençler, yaşlılar herkes bizleri böyle görüp gereken özeni göstersinler. Biz onlar için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar da bizim için gereken özeni göstersinler ve dışarı çıkmasınlar."