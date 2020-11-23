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Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı

Özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
 23 Kasım 2020 21:02
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Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akın, "Sevgili dostlar, beş gündür evimde sürdürdüğüm Covid-19 süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edilecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.

ONUR AKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Onur Akın 6 Mart 1967'de Ahlat Bitlis'te dünyaya geldi. Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin altıncı ve son çocuğudur. Babasının tayini nedeniyle 3 aylıkken İstanbul'un Beykoz ilçesinde yaşamaya başladı. İlkokul eğitimini Paşabahçe İlköğretim Okulu'nda, ortaokul eğitimini Paşabahçe Ortaöğretim Okulu'nda ve lise eğitimini Paşabahçe Ferit İnal Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

1987 yılında kurduğu Grup Baran'ın ilk albümü Yediveren 1989'da dinleyiciyle buluşmuştur. Vedat Türkali'nin 1944 yılında yazdığı "Bekle Bizi İstanbul" adlı şiiri besteleyip yorumlamıştır. 1990'da Grup Baran'ın ikinci ve son albümü olan Kuytuda Başak yayınlandı. 1990'dan sonra solo albümlerine devam etti. Başlarda hırçın şarkılar söylerken, şarkıları aşk şarkılarına doğru yön değiştirdi.
Memurlar.Net
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