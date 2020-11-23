Belediyenin hukuk danışmanına silahlı saldırı
|23 Kasım 2020 21:21
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Şanlıurfa'da, Siverek Belediyesi hukuk danışmanı, belediye binasında tartıştığı kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, akşam Siverek Belediyesine gelen bazı kişiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın'ın hukuk danışmanı Selçuk Yıldızoğulları'nın ikinci kattaki odasına geçti.
Bir süre sonra Yıldızoğulları ve bu kişiler arasında henüz belirlenemeyen sebeple başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, bir kişi üzerindeki tabancayla Yıldızoğulları'na ateş etti.
Ayağından yaralan Yıldızoğulları, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayın ardandan ilçeye gelen Vali Abdullah Erin, Kaymakam Mustafa Çiftçiler ve İlçe Emniyet Müdürü Özer Bilgehan'dan bilgi aldıktan sonra hastanede tedavisi devam eden Yıldızoğulları'nı ziyaret etti.
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