1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı cami minaresine internet ağı kurdurdu

Amasya'nın Suluova ilçesinde öğrencilerin eğitimleri aksamaması için, mesleği öğretmenlik olan Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından cami minaresine internet ağı kuruldu.
 23 Kasım 2020 21:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Amasya'nın Suluova ilçesinde öğrencilerin eğitimleri aksamaması için, mesleği öğretmenlik olan Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından cami minaresine internet ağı kuruldu.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, karona virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının yükselmesiyle yeni tedbirlere ilave olarak okulların kapanması nedeniyle Eymir Mahallesi'nde evlerinde internet olmayan öğrenciler için caminin minaresine internet ağı sistemi kurarak öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladı.

Eymir Mahallesi Muhtarı Cemalettin Öztürk, mahalle sakinlerinin bir süredir evlerinde internet olmaması dolayısıyla mağdur olduğunu belirterek, "Bu durumu belediye başkanımıza ilettik ve başkanımız sağ olsunlar teveccüh gösterdiler ve camimizin minaresine bir Wi-Fi koydular. İhtiyaç sahibi çocuklarımız evlerine internet alamayan ailelerimiz bu imkandan faydalanabiliyorlar" dedi.

Önceleri internet olmadığı içi EBA'ya giremediklerini söyleyen 7 sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Efe Serdar, "Önceden EBA'ya evimizde internet olmadığı için katılamıyorduk. Ailemizin telefonundan bağlandığımızda ise internet yetersiz geliyordu ve derslerimiz yarım kalıyordu. Belediye başkanımız camimizin minaresine Wi-Fi sistemi kurunca derslerimizi şimdi daha rahatlıkla takip edebiliyoruz" diye konuştu.

Öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla internet alt yapısının olmadığı mahallelerde çalışma başlattıklarını anlatan Belediye Başkanı Fatih Üçok ise "Telekom ve belediyemiz ile birlikte öğrencilerimizin EBA'ya bağlanabilecekleri bir internet ağı kurmaya çalıştık. Üç mahallemizde bu yönde bir talep vardı, Eymir Mahallemizde bu çalışmaları tamamladık, Hacıhayta ve Bireylül Mahallelerimizde çalışmalar devam ediyor. Bu mahallelerimizde evlerinde interneti olmayan hem de bulundukları muhitte yeterli internet alt yapısı olamayan gençlerimizin taleplerini geri çevirmedik" şeklinde konuştu.

Kurulan internet ağının sadece EBA sistemine uyumlu olduğunun altını çizen Başkan Üçok, "Bizim kurduğumuz bu interneti öğrencilerimiz ve gençlerimiz amacı dışında kullanamayacaklar aileleri endişe etmesin. Kendi imkanlarımızla mahallelerimizin belli bir yükseklikteki yerlerine bu internet sağlayıcılarımızı yerleştirdik ve o bölgeyi Wi-Fi alanına dönüştürdük. Böylelikle çocuklarımız okullarına gitmeden Milli Eğitim Bakanlığımızın EBA sistemini rahatlıkla kullanabilecekler. Eğitimci bir belediye başkanı olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23 Kasım 2020 17:30		 Emniyet'ten yeni uygulama: Kriminal polisler alanlarında uzmanlaşacak
23 Kasım 2020 16:58
'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberine yalanlama
23 Kasım 2020 16:55		 TMO'dan ekmeklik un piyasasına yakın takip
23 Kasım 2020 14:38
'Rekabet Kurulu, 2,4 milyar lira para cezası kesti'
23 Kasım 2020 13:59		 3 bin 537 hakim ve savcının terfisi açıklanacak
23 Kasım 2020 13:29
Salgın döneminde 'sanal müzelerin' sayısı artırılacak
23 Kasım 2020 11:18		 Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
23 Kasım 2020 11:12
Helal Akreditasyon Kurumu merak edilen sorulara yanıt verdi
23 Kasım 2020 09:40		 Sokağa çıkma yasağını kaç kişi ihlal etti?
23 Kasım 2020 09:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:05 - Galatasaray üstünlüğünü koruyamadı21:47 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğretmenler Günü mesajı21:44 - CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı21:42 - İtiraf ettiler: Türk gemisine hukuksuz şekilde çıkıldı21:41 - İngiltere yeniden yerel kısıtlamalara hazırlanıyor21:37 - Sosyal medya fenomenin ölümden döndüğü kaza kamerada
21:35 - Belediye Başkanı cami minaresine internet ağı kurdurdu21:33 - İzmir'de suya yüzde 15 zam yapıldı21:21 - Belediyenin hukuk danışmanına silahlı saldırı21:04 - Yaşlı kadın 'sahte polis' tuzağıyla 90 bin lira dolandırıldı21:02 - Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı20:47 - Koronavirüsü yenen hemşirelerden 'maske' uyarısı
20:45 - Koronavirüsü yenen öğretmen 24 Kasım'a buruk giriyor20:42 - Öğretmenler 'Otağ-ı Muallim' ile günün stresini atıyor20:40 - İtfaiye eri müdahale ettiği yanan evin ikinci katından düştü20:37 - Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı20:34 - Bozcaarmut Göleti sonbahar renkleriyle görsel şölen sunuyor
20:28 - Yılın 'çalıkuşu' öğretmenleri fedakarlıklarıyla öne çıkıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Virüse karşı en savunmasız ve ölümün en yüksek olduğu kan grubu
2021 yılı Cumhurbaşkanı ödeneği ve maaşlara etkileri
Hasta sayısındaki artış devam ediyor... 6 bin 700'ü geçti
2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı
Dışişleri'nden Türk gemisinde hukuksuz aramaya tepki
Yıllık izindeki memur evrak imzalayabilir mi?
Genç doktor 7 yıldır aynı kabusu yaşıyor. 1.570 farklı numaradan aradı
90 bin TL'ye aldı, önü 2013 model, arkası bilinmiyor
İşte yeni reform paketinin detayları
Rasim Ozan Kütahyalı: Allah benim belamı versin!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Epidemik Histeri 1
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 3
urmu dut 2
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 2
corona için on günlük süre 1
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 4
Aşı gönüllüsü aranıyor 6
yıllık izin 3
anaokulu ve kreşlerin 5 gün yüz yüze eğitime devam etmesi 2
sadakatsiz 2
SON İLANLAR
Antalya İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevi Eski Hükümlü İşçi Alacak
TBMM 15 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müd. 1 Engelli İşçi Alacak
Dicle Kalkınma Ajansı 9 personel alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam