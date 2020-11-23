Sosyal medya fenomenin ölümden döndüğü kaza kamerada
|23 Kasım 2020 21:37
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Sosyal medya fenomeni Enes Batur Etiler, Nispetiye Caddesi'nde lüks otomobiliyle bugün saat 11.00'de kaza yaptı. Kullandığı lüks otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden Batur, önce bir araca ardandan da refüjdeki ağaca çarptı. Kazadan yara almadan kurtulan Enes Batur büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Trafik polisleri çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Polis ekiplerinin yaptıkları kontrolde Enes Batur'da alkol tespit edilmezken, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Batur'un lüks otomobili ise kullanılmaz hale geldi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan Enes Batur'un ölümden döndüğü kaza ise caddede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Batur'un direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil refüjdeki ağaca çarpıyor. Takla atan araç parka halindeki otomobile çarparak duruyor. Görüntülerin devamında Batur araçtan inerken, çevredekiler Batur'un yardımına koşuyor.
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