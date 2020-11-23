CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
|23 Kasım 2020 21:44
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan Kovid-19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin." ifadelerini kullandı.
Bugün yapılan Covid19 testim pozitif çıktı. Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim. Lütfen tedbirlere uyun ve sağlığınıza dikkat edin.Ahmet AKIN 🇹🇷 (@ahmetakin) November 23, 2020
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