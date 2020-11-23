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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğretmenler Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz" dedi.
 23 Kasım 2020 21:47
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan Öğretmenler Günü mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolasıyla 'Mutlu Çocuklar ve Güçlü Türkiye' başlığıyla bir mesaj yayımladı. Selçuk mesajında, "Sevgili öğretmenlerim, kıymetli meslektaşlarım, Türk milletinin milli varlığına ve geleceğinin inşasına her zaman olduğu gibi bugün de öncülük etmektesiniz. Bu mukaddes mesleği tercih eden, onun getirdiği maddi manevi sorumluluğu sırtlayan, öğrencisinin içindeki cevheri keşfeden, onlarda farkındalıklar yaratan, onların gözlerinin içine hep dikkatle bakan sizler; şimdi ekran karşısında, telefonun ucunda, bir mesaj kutusunda onları şefkatle sarmaya, yollarını aydınlatmaya; velilerinizi sabırla telkin ve teskin etmeye devam ediyorsunuz. İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde şahit olduk ki değişimler sizi durdurmuyor, yenilikleri cesur adımlarla karşılıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Selçuk, eğitim sisteminin kalitesini belirleyen yeganeliğin öğretmenlerin içindeki meslek aşkı ve cesur adımları olduğuna inandığını belirtti. Selçuk mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizler, eğitimin sadece bir unsuru değilsiniz; eğitimin ana karakterisiniz. Bu süreçte toplum nezdindeki öneminiz ve değeriniz bir kez daha idrak edildi, itibarlı yeriniz güç kazandı. Her şartta vicdanıyla yol alan, şefkatiyle güven veren her bir öğretmenime şahsım, öğrencilerim, velilerim ve bütün milletim adına tek tek teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın aydınlık yarınları ve ülkemizin müreffeh geleceği sizin ellerinizde. Meslektaşınız olmaktan gurur duyduğumu bilmenizi istiyor ve Öğretmenler Günü'nüzü içtenlikle kutluyorum."
İhlas Haber Ajansı
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