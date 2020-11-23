1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uygulama ile piyano gibi eğitimler yüz yüze yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarının, uygulama eğitimleri ile piyano gibi kursiyerle birebir yapılan eğitimlerin yüz yüze yapılabileceğini belirtti.
 23 Kasım 2020 22:08
+Aa- Yazdır
Uygulama ile piyano gibi eğitimler yüz yüze yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı özel eğitim kurumlarının, uygulama eğitimleri ile piyano gibi kursiyerle birebir yapılan eğitimlerin yüz yüze yapılabileceğini belirtti.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Hayat Boyu Genel Müdürlüğü, tüm kursları kapattı
23 Kasım 2020 16:49		 En çok öğretmen açığı bu bölgemizde
23 Kasım 2020 15:55
LGS içeriği değişirse 5 milyon yardımcı kitap çöp olacak
23 Kasım 2020 12:51		 MEB, ara tatil sonrası ilk haftanın programını paylaştı
22 Kasım 2020 18:08
Okullarda ara tatilin ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor
22 Kasım 2020 11:12		 MEB'den Öğretmenler Günü için ilk çevirim içi kutlama
21 Kasım 2020 11:38
Okulların yeni sınav planı: Öğrenciler seyreltilmiş sınıflarda sınava alınacak
21 Kasım 2020 09:18		 6 soruda uzaktan eğitim uygulaması
21 Kasım 2020 06:50
MEB de, sokağa çıkma yasağının tarihini yanlış anladı
20 Kasım 2020 23:10		 MEB'den EBA canlı ders uygulamalarına dair yazı
20 Kasım 2020 21:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Memur hastalık izni kullanırken kurumların iş sınavlarına girebilir mi?00:01 - 24 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Efsane fırsatlar devam ediyor23:58 - FETÖ'den aranıyordu... Operasyonla Türkiye'ye getirildi23:41 - Ağrı'da sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı23:39 - Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
23:35 - ABD'li uzman: Libya'da savaşı Türkler kazandı23:32 - Prof. Dr. Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez23:28 - Dikkat! Eski binaları yeni gibi gösterip aldatıyorlar23:23 - Macron'dan Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır23:17 - Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerini boykotuna ilişkin açıklama23:10 - 'Öğretmenlerin sıkıntıları Meslek Kanunu'nu ile giderilebilir'
23:08 - DSÖ: Aşı çalışmalarında tünelin sonunda ışık görüldü22:52 - İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat ve gramaj denetimi22:48 - Eğitim Sen, okul öncesindeki yüz yüze eğitime dava açtı22:47 - Bakan Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgını değerlendirdi22:45 - Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanıyor
22:41 - Aynı aileden 3 kişi koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur hastalık izni kullanırken kurumların iş sınavlarına girebilir mi?
Efsane fırsatlar devam ediyor
24 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
etin ne budun ne 1
defter tasdik ücreti 2
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 2
bir başkadır 3
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 3
mbwana samatta 1
diyet muhabbetleri 3
enes batur 2
urmu dut 2
Covid testlerinin düzmeceden ibaret olması 4
SON İLANLAR
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt Belediyesi Engelli 7 İşçi Alacak
Antalya İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevi Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam