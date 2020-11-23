Yapılan son ankete göre kararsızlar yüzde 15'ten fazla
Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, Türkiye'nin nabzı Araştırması'na ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı.
|23 Kasım 2020 22:30
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Optimar Araştırma Şirketi sahibi Hilmi Daşdemir, Türkiye'nin nabzı Araştırması'na ilişkin son anket sonuçlarını paylaştı.
İşte Hilmi Daşdemir'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım;
Bugün yeni Türkiyenin nabzı Araştırmamıza başladık. Bir önceki 26 ilde 2047 katılımcı ile hem yüz yüze hem de CATI yöntemiyle yaptığımız araştırmamızda oy oranları aşağıdaki grafikteki gibi
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