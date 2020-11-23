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Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanıyor

Türkiye'de faz-3 çalışmaları yürütülen Çin menşeli Kovid-19 aşısı, sağlık çalışanlarının ardından gönüllüler üzerinde uygulanmaya başlandı.
 23 Kasım 2020 22:45
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Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanıyor

Türkiye'de faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanıyor.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğindeki aşı uygulaması için öğretmen Ayşegül Durmaz, kızı Gökçe Durmaz aşı için gönüllü oldu.

Durmaz, aşı uygulamasının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aşıyı, sevenlerini korumak adına yaptırdığını söyledi.

"Kendim için yaptırdım çünkü kronik hastalığım var. Hepatit B taşıyıcısıyım, tansiyon hastalığım var. Bu hastanede, Rahmet Hoca beni takip eden hocamız, ona muayeneye geldiğimde gönüllülere aşı yapılacağını söylediğinde bunu takip ettim. İnsanlık adına hizmet olsun. Bu yüzden gönüllü olmayı tercih ettim." diyen Durmaz, şu ana kadar evlerinde Kovid-19 geçiren kimse olmadığını ifade etti.

Tüm aile fertlerinin çok dikkat ettiğini vurgulayan Durmaz, "Üç çocuğum var. Onlar da çok dikkat ediyor, çok bilinçliler. Kovid-19 geçiren olmadı. Aşıyı kızımla birlikte yaptırdık. Kendisi karar verdi. Diğer iki çocuğum henüz yaptırmadı. Herkes kendi iradesiyle buna karar verdi. Şu an gereken tedbirlerimi aldım. Bundan sonraki süreç Allah'a kalmış. Ben her türlü tedbiri yaptıktan sonra takdir Allah'a kalmış." diye konuştu.

Türkiye'deki aşı çalışması 23 merkezde yürütülüyor

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Rahmet Güner ise bütün sağlıklı gönüllülere duyuru yapmaya başladıklarını ifade ederek Türkiye'de 23 merkezde aşı çalışmasının yürütüldüğünü anlattı.

Prof. Dr. Güner, şunları kaydetti:

"Bir enfeksiyon hastalığının önlenmesinde tedbir çok önemli. Bununla beraber yapılacak olan toplum bağışıklanmasının rolü vazgeçilmez. Sadece hastalığı geçirerek bu bağışıklığın sağlanması 10 yıllar alabilir ama etkin bir aşılama ile 2021 başında bunun daha geniş kitlelere yayılacağı düşünülüyor. İnşallah bütün dünyanın korumasını sağlayacak bir aşı bulunur ve tüm halkın hizmetine sunulur. Herkes başvurabilir. Sağlıklı gönüllülerin hepsine açık aşı çalışması. Yakın zamanda da bir web adresi bildirilecek. Herkes oradan başvurabilecek.

Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği olarak Nöroloji-Ortopedi binasında aşı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Direkt gönüllü olan kişiler bize başvurada bulunabilirler. İlk yaptığımız aşılamaların devam eden takiplerinde önemli herhangi bir yan etki bildirilmedi. Çalışma, Brezilya'da 10 binlere ulaştı. O kapsamda da çok önemli bir yan etki bildirilmedi. Aşın, güvenilirliği açısından bizleri daha da cesaretlendiriyor. Halkımız da bizlere güvenerek aşıya gelebilirler."

Dünyada aşı çalışmaları

Dünyada Kovid-19'a karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmalarında ilk sonuçlar alındı.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun bildirilmesinin ardından, Amerikan biyoteknoloji şirketi Moderna da ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NAID) desteğinde geliştirdiği aşı adayının yüzde 95,4 etkili olduğunu açıkladı.

Klinik denemelerin 3'üncü aşamasında binlerce insan üzerinde test edilen aşı adaylarının bağışıklık tepkisi uyandırmada yüksek oranda başarı sağlaması, aşı çalışmalarına yönelik umutları arttırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 12 Kasım itibarıyla dünya genelinde 48 Kovid-19 aşı adayı, klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken 164 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.

Klinik deneme aşamasına geçen aşılardan 21'i birinci, 16'sı ikinci, 11'i ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.

Ribo Nükleik Asit (RNA) temelli aşı, Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı immünoglobulin G antikorlarını harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinlerini artırmayı amaçlıyor.

ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adayı için 1'inci ve 2'nci aşama klinik denemelerinin Almanya'da yürütülmesinin ardından 27 Temmuz'da ABD, Arjantin ve Almanya'nın aralarında olduğu ülkelerde 30 bin sağlıklı gönüllünün katılması hedefiyle 3'üncü aşama klinik denemeler başlatıldı.
Anadolu Ajansı
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