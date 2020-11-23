1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eğitim Sen, okul öncesindeki yüz yüze eğitime dava açtı

KESK'e bağlı Eğitim-Sen, MEB'in okul öncesi öğretmenlerin pandemide yüz yüze eğitme devam etme kararını yargıya taşıdı. Bu işleminin iptali istemiyle Danıştay'da dava açan Eğitim-Sen, "Bakanlık işlemi okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yaşamlarını riske atmaktır" dedi.
 23 Kasım 2020 22:48
+Aa- Yazdır
Eğitim Sen, okul öncesindeki yüz yüze eğitime dava açtı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün okul öncesi eğitimin yüz yüze devam edebileceği kararı yargıya taşındı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.

Dava dilekçesinde, "Bakanlık işlemi okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yaşamlarını riske atmaktır. Sendikamız bu işlemin iptalini ve savunma alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasını talep etmektedir" denildi
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Öğretmenlerin sıkıntıları Meslek Kanunu'nu ile giderilebilir'
23 Kasım 2020 23:10		 'Koronavirüs hastalığı meslek hastalığı sayılacak'
21 Kasım 2020 23:41
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek fiyatı' açıklaması
21 Kasım 2020 20:31		 ATO'dan 'ekonomi ve hukuk mevzuatı sadeleştirilsin' talebi
21 Kasım 2020 11:33
Servis ücretleri iade edilecek mi?
21 Kasım 2020 09:36		 Eğitim Bir Sen: Okul öncesinde yüz yüze eğitim kararı gözden geçirilsin
20 Kasım 2020 16:59
ÖNDER: Devamsızlık, başarısızlık sadece imam hatiplere özgü değil
20 Kasım 2020 13:33		 Kızılay Başkanı'ndan 'alarm verebiliriz' uyarısı
20 Kasım 2020 11:33
'İstanbul Sinema Okulu' başvuruları başladı
19 Kasım 2020 17:37		 Genelgenin ardından düğün saatlerinde değişiklik
19 Kasım 2020 10:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:04 - Memur hastalık izni kullanırken kurumların iş sınavlarına girebilir mi?00:01 - 24 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Efsane fırsatlar devam ediyor23:58 - FETÖ'den aranıyordu... Operasyonla Türkiye'ye getirildi23:41 - Ağrı'da sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı23:39 - Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
23:35 - ABD'li uzman: Libya'da savaşı Türkler kazandı23:32 - Prof. Dr. Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez23:28 - Dikkat! Eski binaları yeni gibi gösterip aldatıyorlar23:23 - Macron'dan Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır23:17 - Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerini boykotuna ilişkin açıklama23:10 - 'Öğretmenlerin sıkıntıları Meslek Kanunu'nu ile giderilebilir'
23:08 - DSÖ: Aşı çalışmalarında tünelin sonunda ışık görüldü22:52 - İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat ve gramaj denetimi22:48 - Eğitim Sen, okul öncesindeki yüz yüze eğitime dava açtı22:47 - Bakan Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgını değerlendirdi22:45 - Çin menşeli Kovid-19 aşısı gönüllülere uygulanıyor
22:41 - Aynı aileden 3 kişi koronavirüse yenik düştü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur hastalık izni kullanırken kurumların iş sınavlarına girebilir mi?
Efsane fırsatlar devam ediyor
24 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Büyüme hızı 1
yabancı sermaye 1
20.11.2020 real madrid vs fenerbahçe maçı 2
bildiğin yerden çıkarsa kolay 2
21.11.2020 gençlerbirliği vs fenerbahçe maçı 3
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 3
Aşı gönüllüsü aranıyor 6
anaokulu ve kreşlerin 5 gün yüz yüze eğitime devam etmesi 3
hazine 1
etin ne budun ne 1
SON İLANLAR
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Ağrı Doğubeyazıt Belediyesi Engelli 7 İşçi Alacak
Antalya İl Tarım ve Orman Müd. Eski Hükümlü İşçi Alacak
Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevi Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam