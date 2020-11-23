Eğitim Sen, okul öncesindeki yüz yüze eğitime dava açtı
KESK'e bağlı Eğitim-Sen, MEB'in okul öncesi öğretmenlerin pandemide yüz yüze eğitme devam etme kararını yargıya taşıdı. Bu işleminin iptali istemiyle Danıştay'da dava açan Eğitim-Sen, "Bakanlık işlemi okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yaşamlarını riske atmaktır" dedi.
|23 Kasım 2020 22:48
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün okul öncesi eğitimin yüz yüze devam edebileceği kararı yargıya taşındı.
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu kararının iptali istemiyle Danıştay'a dava açtı.
Dava dilekçesinde, "Bakanlık işlemi okul öncesi eğitim kurumlarındaki öğrenci ve öğretmenlerin yaşamlarını riske atmaktır. Sendikamız bu işlemin iptalini ve savunma alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasını talep etmektedir" denildi
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