İstanbul'da fırınlara fahiş fiyat ve gramaj denetimi
İstanbul'da yasal tarifelerin üzerinde fahiş fiyatlarla ekmek satıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine kaymakamların koordinasyonunda 39 ilçede fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimleri yapılmasına karar verildi.
|23 Kasım 2020 22:52
|+Aa- Yazdır
İstanbul'da yasal tarifelerin üzerinde fahiş fiyatlarla ekmek satıldığı ihbar ve şikayetleri üzerine kaymakamların koordinasyonunda 39 ilçede fırınlarda ekmek tarife, fiyat ve gramaj denetimleri yapılmasına karar verildi.
Denetimlerin ilki 20 Kasım'da Bağcılar ilçesinde yapıldı. Kalan 38 ilçede 24 Kasım'dan 27 Kasım Cuma gününe kadar tamamlanması planlanan denetimlere kaymakamlar da bizzat eşlik edecek. Denetimlerde her bir denetim ekibi ile birlikte hareket etmek ve güvenliklerini sağlamak üzere 2 polis memuru görevlendirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Belediye Başkanı cami minaresine internet ağı kurdurdu
23 Kasım 2020 21:35
|Dört ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
23 Kasım 2020 17:30
|Emniyet'ten yeni uygulama: Kriminal polisler alanlarında uzmanlaşacak
23 Kasım 2020 16:58
|'Topkapı Sarayı'nda ağaç katliamı' haberine yalanlama
23 Kasım 2020 16:55
|TMO'dan ekmeklik un piyasasına yakın takip
23 Kasım 2020 14:38
|'Rekabet Kurulu, 2,4 milyar lira para cezası kesti'
23 Kasım 2020 13:59
|3 bin 537 hakim ve savcının terfisi açıklanacak
23 Kasım 2020 13:29
|Salgın döneminde 'sanal müzelerin' sayısı artırılacak
23 Kasım 2020 11:18
|Mükelleflere borç yapılandırmasında 'maskesiz' başvuru imkanı
23 Kasım 2020 11:12
|Helal Akreditasyon Kurumu merak edilen sorulara yanıt verdi
23 Kasım 2020 09:40