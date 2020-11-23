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DSÖ: Aşı çalışmalarında tünelin sonunda ışık görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor." dedi.
 23 Kasım 2020 23:08
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DSÖ: Aşı çalışmalarında tünelin sonunda ışık görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor." dedi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle haftalık basın toplantılarının ilkini düzenledi.

Kovid-19 aşı çalışmalarından gelen olumlu haberlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Ghebreyesus, aşıların geliştirilmesinde gösterilen hızın, bunların adil şekilde dağıtılması hususunda da gösterilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, tarihte şimdiye kadar herhangi bir salgına karşı bu kadar hızlı aşı geliştirilmediğini vurgulayarak, "Aşı denemelerinden gelen son olumlu haberlerle, bu uzun ve karanlık kanalın (tünelin) sonundaki ışık daha da parlaklaşıyor. Şu anda, denenmiş ve test edilmiş diğer halk sağlığı önlemleriyle aşıların salgını sona erdirmeye yardımcı olacağına dair gerçek bir umut var." değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanlarının aşı geliştirme konusunda yeni bir standarda ulaştığını aktaran Ghebreyesus, "Uluslararası toplum da şimdi (aşı için) yeni erişim standardı belirlemek zorunda." dedi.

- "AstraZeneca aşısı için beklememiz gerekiyor"

Aşı çalışmalarına ilişkin soruyu cevaplayan DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan, Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği Kovid-19 aşı adayı için temkinli konuştu.

Söz konusu aşının tek doz uygulanması halinde yüzde 70, önce yarım doz, ardından tam doz uygulanması halinde ise yüzde 90 seviyesinde etkili olduğu açıklamalarından haberdar olduğunu belirten Swaminathan, "(Bu aşının) Hem etkinlik hem de güvenlik sonuçlarını görmek için beklememiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Swaminathan, AstraZeneca aşısının şu anda başka birçok ülkede 60 bin kişide denendiğini anımsatarak, "daha bilinçli karar almaları" için gelecek test sonuçlarını beklemek zorunda olduklarını kaydetti.
Anadolu Ajansı
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