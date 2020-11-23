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Dikkat! Eski binaları yeni gibi gösterip aldatıyorlar

Ev almak ya da kiralamak isteyen kişilerin birçoğu, beklenen İstanbul depremi nedeniyle yeni evleri tercih ediyor. Bazı emlakçılar ve mülk sahipleri ise bu tercihi fırsata çevirerek vatandaşları aldatıyor. İnternet üzerinden verilen ilanlarda ve DASK raporunda 2000 yılından önce yapılan binalar, 2000 yılından sonra yapılmış gibi gösteriliyor. İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak, ev arayanlar için uyarılarda bulundu.
 23 Kasım 2020 23:28
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Dikkat! Eski binaları yeni gibi gösterip aldatıyorlar

İstanbul'da beklenen deprem nedeniyle pek çok vatandaş daha yeni ve sağlam binalarda yaşamayı tercih ediyor. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen bazı mülk sahibi ve emlakçılar, internet üzerinden verilen ilanlarda eski binaların 2000 yılı sonrası yapıldığını yazıyor. Bu durum sadece internet ilanı ile sınırlı kalmayıp, DASK raporunda da bina yaşı ile ilgili yanlış bilgiler yer alıyor.

BİNA YAŞINDA İSPAT ARANMIYOR

Vatandaşları bu tür sahtekarlıklara karşı uyaran İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Koçak, "Depremden sonra insanlarda yeni bina tercihi başladı. Özellikle 2000 yılı sonrası binalarda oturmak istiyorlar. İnternet ilan sitelerinde ya da afiş asılarak yapılan pazarlamalarda beyan üzerine ilerleniyor. Bazı fırsatçılar evin yapılma yılına dair yanlış bilgiler verebiliyor. Bu noktada gerekli araştırmalar yapılmazsa da yeni bina zannedersiniz buradan ev alır veya kiralarsınız. Bina ne kadar eski olursa olsun dışına boya, badana ve sıva ile bir tadilat çalışmasıyla binayı yeni gibi gösterebilirler" dedi.

"YALAN BEYANDAN DOLAYI SİGORTA POLİÇESİNDEN YARARLANMAK MÜMKÜN OLMAZ"

Bina yaşının satıcının ya da mülk sahibinin beyanına dayalı olduğunu söyleyen Koçak, "Binanın yaşına internet ilan sitelerine yazılan bilgilerden öğrenemezsiniz. Orada ilanı verenin beyanı yazılıyor. Yine DASK üzerinde yazılan beyan da bizim için gerçek beyan olmayabilir. Çünkü orada da bir ispat istenmiyor. Yani 1980 yılında yapılmış bir binayı DASK sigortasını yaparken 2005 yılı gibi işaretleyebilirim. Teknik olarak DASK sigortasında bunu yapmak mümkün ancak herhangi bir hasar durumunda yalan beyandan dolayı sigorta poliçesinden yararlanmak mümkün olmaz" diye konuştu.

DOĞRU BİLGİ İÇİN BELEDİYEYE BAŞVURMAK GEREKİYOR

Daire satın alacak ya da kiralayacak kişilerin binanın gerçek yaşını belediyelerden öğrenebileceğini belirten Koçak, "Kiracı adayları veya ev alacak kişiler özellikle mülk alacakları yerler hangi belediyeye bağlıysa oranın belediyesine giderek oranın arşiv dosyasına bakabilirler veya emlak beyan değerine bakabilirler. Bu emlak beyan değerinde inşaatın kaç yılında tamamlandığını görebilirler. Bununla birlikte varsa binanın yapı ruhsatı, iskanına bakarak ruhsatın kaç yılında alındığını ve binanın yaşını öğrenebilirler" dedi.

"2000'Lİ YILLARDA YAPILDIĞINI ZANNETTİĞİM BİNA ASLINDA 1987 YILINDA YAPILMIŞ"

İstanbul Maltepe'de geçen yıl ev kiralayan öğrenci Meryem Akça da bu fırsatçılar nedeniyle mağdur olanlar arasında. Ev ararken deprem nedeniyle internet ilanında 2000 yılı sonrası evlere bakan Akça, "Emlakçının bize verdiği belgeler arsında ev sahibinin imzasının bulunduğu DASK sigortasında evin 2000-2006 arasında yapıldığı yazıyordu. Bina sakinlerinin organize etmesiyle binamızda bir inceleme yapıldı. Komşumuz bana binamızın imar belgesini gösterdi. 2000'li yıllarda yapıldığını zannettiğim bina aslında 1987 yılında yapılmıştı. Ayrıca gelen ekiplerin evden aldığı parçalarda deniz kumundan yapılan betonlarla karşılaştık. İçinde deniz kabuğu görünüyordu. Bodrum katta ise ciddi hasarlar gördük. İnceleme yapan ekipler yüksek ihtimalle çürük raporunun çıkacağını söylediler. Özellikle 6 büyüklüğündeki bir depremde ayakta kalır mı diye sordum, ekip çalışanı 'hayır' dedi. Binayı anında terk ettik. Birkaç saat içinde eşyalarımı toplayıp memleketime döndüm" dedi.
DHA
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