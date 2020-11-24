2. Kandil'e kuşatma
|24 Kasım 2020 06:15
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Irak'ın Suriye sınırında yer alan Sincar bölgesinde tansiyon yükseldi. 2014'te DEAŞ'ı bahane ederek bölgeye yerleşen terör örgütü PKK'yı tasfiye etmek için anlaşma imzalayan Kuzey Irak'taki Bölgesel Yönetim ve Bağdat, önceki gün adımı attı. Terör örgütünün 6 yıldır yığınak yaparak 'ikinci Kandil' haline getirdiği Sincar'ın etrafına 3 tugaydan oluşan 6 bin polis/asker yerleştirildi. Ağır silahlı güçler Suriye ve Irak sınır hattı ile Sincar'ın batısına yayıldı. Önümüzdeki günlerde Sincar kent merkezine de 2 bin 500 polis yerleştirilecek ve kentte yeni bir yönetim belirlenecek. Anlaşma gereği Sincar'ın güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak. PKK'nın yanısıra İran destekli Haşdi Şabi Güçleri'nin de bölgeden çıkarılması planlanıyor.
KARAR UYGULANACAK
Konuyla ilgili açıklama yapan Musul Valisi Necim el-Cuburi, "Güçler özellikle Şengal'in batısında Beac ve Şengal bölgesinde Suriye sınırını korumak için geldi. Önümüzdeki ayın başına kadar karar sahada uygulamaya konulacak" dedi. BM'nin Sincar Anlaşması'nı desteklediğini de bildiren Cuburi, "BM Irak Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, bunun somut şekilde gerçekleştirilmesi için merkezi hükümete güçlü destek sunacaklarını ifade etti" şeklinde konuştu. PKK'ya yakınlığı ile bilinen Ezidi Özgürlük ve Demokrasi Partisi yetkilisi Hüseyin Haci ise "Kimsenin kendini Şengal'e dayatması kabul edilemez. Şengal için 6 yıl boyunca mücadele eden, kan döken, şehit verenlere kolay bir şekilde Şengal'den çıkın ve yerinize polis gücü yerleşecek denmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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