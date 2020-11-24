AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, Kavala ve Demirtaş'la ilgili açıklamalarından sonra AK Parti'li çok sayıda milletvekili sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirmek istedi, ancak parti yönetiminin de tavsiyesi ile Cumhurbaşkanının vereceği cevabı bekleme kararı aldılar. Bazı milletvekilleri de parti yönetimine, Arınç'ın istifasının istenmesini, istifa etmemesi durumunda ise Cumhurbaşkanı tarafından azledilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Milletvekilleri "Bizim gömleğimizi giyip bu şekilde davranamaz" derken, Arınç'ın bu çıkışının ve bu konuda atılacak adımların partinin yetkili kurullarında değerlendirileceği belirtildi.

İSTİFA ÇAĞRISI

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanının verdiği cevaptan sonra Arınç'ın bir saniye bile beklemeden istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. Parti kaynakları "Şu anda, en ücra köşedeki üyemizden, milletvekillerine kadar büyük bir tepki var. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra biraz rahatlama oldu. Cumhurbaşkanımız daha ne desin, 'Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz' sözlerini dikkate alıp istifa etmelidir" dedi.

Birçok milletvekili kendi aralarındaki sohbetlerde, istifa beklenmeden Cumhurbaşkanının Arınç'ı azletmesi gerektiğini dile getirdi. AK Partili vekiller tarafından parti yönetimine iletilen görüşler şöyle: "Son 10 yıldır Arınç böyle. Pimi çekilmiş bomba gibi. Nerede ne söyleyeceği belli değil. Büyük bir tepki söz konusu. Sayın cumhurbaşkanı da tavrını koydu. Arınç bu açıklamaları ile FETÖ ve PKK'ya umut veriyor. Partiye bir faydası yok. Biz ekonomi ve hukukta reformu tartışırken, bir anda Arınç ortaya çıkıyor. Balta vuruyor. Davutoğlu ve Babacan'ın da farklı düşünceleri vardı. AK Parti'de olamayacaklarını anladıkları zaman istifa edip gittiler. Arınç da gitmeli. Bizim gömleğimizi giyip, bunları yapamaz"

ZENGİN: YA İÇİNDE YA DIŞINDA.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, Arınç'ın açıklamaları ile ilgili "Kesin olarak ifade etmeliyim ki, Arınç kendi adına konuşuyor. Sanki Cumhurbaşkanı 'Bülent Bey sen git bunları bunları söyle' gibi hava oluşturuluyor. Arınç'ın açıklamaları, bireysel açıklamalarıdır. AK Parti veya Cumhurbaşkanı adına değildir. Bir hareketin hem içinde hem dışında olamazsınız. Bunun arası olmaz" değerlendirmesini yaptı. Kamuoyunda son dönemde Demirtaş konusunda 'Güzellemeler' yapıldığını hatırlatan Zengin "Kitabı okumadım. İsteyen okusun. Ama Bülent Arınç bunu tavsiye etmesin. Babası hapiste olan bir çocuk için üzülmediğimizi söyleyebilir miyiz? Onların gözyaşından bir masumiyet oluşturamayız" diye konuştu. Bu arada Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediği ve "İstifa edersem sadece YİK'ten ederim, partiden değil" dediği öne sürüldü.

"ARINÇ İÇİMİZİ YAKTI, YAKIŞTIRAMADIK"

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda oğlu öldürülen ve kendisi de yaralanan Mehmet Gökgöz, Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Yaşanan olayları ve acıyı asla unutamayacaklarını belirten Gökgöz şunları söyledi: Terör olayları yaşanmadan bir gün önce halkı sokağa çağıran Selahattin Demirtaş'ın kendisiydi. Nasıl o adamı savunuyorsunuz Bülent Arınç, siz bir siyasetçisiniz bunları asla size yakıştıramadık. Siz böyle konuştuğunuz zaman ciğerimizi yakıyorsunuz. Sözlerinizi dinlerken yemek yiyorduk yemeği yiyemedik. İçimizi yaktınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, biz dünyada olduğumuz sürece o Kobani olaylarını unutmayacağız" dedi.

Bülent Arınç'a, bir tepki de 449 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden geldi. Aileler "Selahattin Demirtaş tüm yaşananların sorumlusudur, onun serbest bırakılmasını isteyen Bülent Arınç, gelsin önce bizlere destek versin" diyerek tepkilerini dile getirdi.

YÜCEL KAYAOĞLU