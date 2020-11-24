1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı

Bülent Arınç'ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiği yönündeki açıklamaları AK Parti içinde büyük tepkiye sebep oldu.
 24 Kasım 2020 07:05
+Aa- Yazdır
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın, Kavala ve Demirtaş'la ilgili açıklamalarından sonra AK Parti'li çok sayıda milletvekili sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirmek istedi, ancak parti yönetiminin de tavsiyesi ile Cumhurbaşkanının vereceği cevabı bekleme kararı aldılar. Bazı milletvekilleri de parti yönetimine, Arınç'ın istifasının istenmesini, istifa etmemesi durumunda ise Cumhurbaşkanı tarafından azledilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Milletvekilleri "Bizim gömleğimizi giyip bu şekilde davranamaz" derken, Arınç'ın bu çıkışının ve bu konuda atılacak adımların partinin yetkili kurullarında değerlendirileceği belirtildi.

İSTİFA ÇAĞRISI

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanının verdiği cevaptan sonra Arınç'ın bir saniye bile beklemeden istifa etmesi gerektiğini dile getirdi. Parti kaynakları "Şu anda, en ücra köşedeki üyemizden, milletvekillerine kadar büyük bir tepki var. Sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarından sonra biraz rahatlama oldu. Cumhurbaşkanımız daha ne desin, 'Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz' sözlerini dikkate alıp istifa etmelidir" dedi.

Birçok milletvekili kendi aralarındaki sohbetlerde, istifa beklenmeden Cumhurbaşkanının Arınç'ı azletmesi gerektiğini dile getirdi. AK Partili vekiller tarafından parti yönetimine iletilen görüşler şöyle: "Son 10 yıldır Arınç böyle. Pimi çekilmiş bomba gibi. Nerede ne söyleyeceği belli değil. Büyük bir tepki söz konusu. Sayın cumhurbaşkanı da tavrını koydu. Arınç bu açıklamaları ile FETÖ ve PKK'ya umut veriyor. Partiye bir faydası yok. Biz ekonomi ve hukukta reformu tartışırken, bir anda Arınç ortaya çıkıyor. Balta vuruyor. Davutoğlu ve Babacan'ın da farklı düşünceleri vardı. AK Parti'de olamayacaklarını anladıkları zaman istifa edip gittiler. Arınç da gitmeli. Bizim gömleğimizi giyip, bunları yapamaz"

ZENGİN: YA İÇİNDE YA DIŞINDA.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de, Arınç'ın açıklamaları ile ilgili "Kesin olarak ifade etmeliyim ki, Arınç kendi adına konuşuyor. Sanki Cumhurbaşkanı 'Bülent Bey sen git bunları bunları söyle' gibi hava oluşturuluyor. Arınç'ın açıklamaları, bireysel açıklamalarıdır. AK Parti veya Cumhurbaşkanı adına değildir. Bir hareketin hem içinde hem dışında olamazsınız. Bunun arası olmaz" değerlendirmesini yaptı. Kamuoyunda son dönemde Demirtaş konusunda 'Güzellemeler' yapıldığını hatırlatan Zengin "Kitabı okumadım. İsteyen okusun. Ama Bülent Arınç bunu tavsiye etmesin. Babası hapiste olan bir çocuk için üzülmediğimizi söyleyebilir miyiz? Onların gözyaşından bir masumiyet oluşturamayız" diye konuştu. Bu arada Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı ile görüşmek istediği ve "İstifa edersem sadece YİK'ten ederim, partiden değil" dediği öne sürüldü.

"ARINÇ İÇİMİZİ YAKTI, YAKIŞTIRAMADIK"

Diyarbakır'da 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü YPG ve PKK yandaşlarının 'Kobani' olaylarını bahane ederek çıkardığı olaylarda oğlu öldürülen ve kendisi de yaralanan Mehmet Gökgöz, Bülent Arınç'a tepki gösterdi. Yaşanan olayları ve acıyı asla unutamayacaklarını belirten Gökgöz şunları söyledi: Terör olayları yaşanmadan bir gün önce halkı sokağa çağıran Selahattin Demirtaş'ın kendisiydi. Nasıl o adamı savunuyorsunuz Bülent Arınç, siz bir siyasetçisiniz bunları asla size yakıştıramadık. Siz böyle konuştuğunuz zaman ciğerimizi yakıyorsunuz. Sözlerinizi dinlerken yemek yiyorduk yemeği yiyemedik. İçimizi yaktınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, biz dünyada olduğumuz sürece o Kobani olaylarını unutmayacağız" dedi.
Bülent Arınç'a, bir tepki de 449 gündür HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan ailelerden geldi. Aileler "Selahattin Demirtaş tüm yaşananların sorumlusudur, onun serbest bırakılmasını isteyen Bülent Arınç, gelsin önce bizlere destek versin" diyerek tepkilerini dile getirdi.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2. Kandil'e kuşatma
24 Kasım 2020 06:15		 ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi: 42 saniyede vurdu
24 Kasım 2020 04:31
Trump sonunda pes etti! Kaybettiğini ilk kez kabul etti
24 Kasım 2020 04:28		 24 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
24 Kasım 2020 00:01
Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı
23 Kasım 2020 23:39		 Macron'dan Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır
23 Kasım 2020 23:23
Bakan Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgını değerlendirdi
23 Kasım 2020 22:47		 Almanya: Türk gemisinde yasak malzeme çıkmadı
23 Kasım 2020 22:35
Yapılan son ankete göre kararsızlar yüzde 15'ten fazla
23 Kasım 2020 22:30		 Arınç: 'Buyrun istifa mektubum' diyebilirim
23 Kasım 2020 22:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:20 - Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı07:05 - AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:15 - 2. Kandil'e kuşatma05:07 - İzmir'deki trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti04:31 - ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi: 42 saniyede vurdu
04:28 - Trump sonunda pes etti! Kaybettiğini ilk kez kabul etti00:04 - Memur hastalık izni kullanırken kurumların iş sınavlarına girebilir mi?00:01 - 24 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Efsane fırsatlar devam ediyor23:58 - FETÖ'den aranıyordu... Operasyonla Türkiye'ye getirildi23:41 - Ağrı'da sığınmacıları taşıyan kamyonet devrildi: 17 yaralı
23:39 - Bakan Soylu, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ı unutmadı23:35 - ABD'li uzman: Libya'da savaşı Türkler kazandı23:32 - Prof. Dr. Saraçoğlu: Kenevir, ketenle boy ölçüşemez23:28 - Dikkat! Eski binaları yeni gibi gösterip aldatıyorlar23:23 - Macron'dan Karabağ itirafı: Azerbaycan toprağıdır
23:17 - Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerini boykotuna ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memur hastalık izni kullanırken kurumların iş sınavlarına girebilir mi?
Efsane fırsatlar devam ediyor
Trump sonunda pes etti! Kaybettiğini ilk kez kabul etti
24 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
İzmir'deki trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti
ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi: 42 saniyede vurdu
2. Kandil'e kuşatma
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
elmalı kurabiye 2
mbwana samatta 1
corona için on günlük süre 1
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 1
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 1
defter tasdik ücreti 2
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 3
Deflatör 1
diyet muhabbetleri 3
urmu dut 2
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam