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Sadece alıcılar için değil, dolandırıcılar için de Süper Cuma

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, sadece satıcıların değil dolandırıcıların da Süper Cuma gibi dönemleri fırsata çevirmek istediğini belirterek "Taklit sitelerden uzak durun. Güven Damgası olmasına dikkat edin" uyarısında bulundu
 24 Kasım 2020 08:45
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Sadece alıcılar için değil, dolandırıcılar için de Süper Cuma

Dünya çapında yılın en çok alışverişinin yapıldığı dönem olan Süper Cuma indirimleri erken başladı. Bir çok firma dün gece itibarıyla indirimli satışlarına başlarken Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, tüketicilere "Taklit sitelerden uzak durun. Güven Damgası olmasına dikkat edin" uyarısını yaptı.

KARTLI 2 MİLYAR TL'Yİ AŞACAK

Birçok farklı isimle de bilinen Süper Cuma kasım ayının dördüncü perşembe gününden sonraki cuma gününe denk geliyor. Türkiye'de "Süper Cuma" ismi verilen Black Friday alışveriş festivali için e-Ticaret işletmecileri de tüm hazırlıklarını tamamladı. Süper Cuma bu yıl 27 Kasım'a denk gelirken geçtiğimiz yıl 29 Kasım Cuma günü 4,7 milyar TL'lik kartlı ödeme gerçekleşmiş, bunun 1,4 milyar TL'lik kısmını internet üzerinden alışveriş oluşturmuştu. Bu yıl toplam alışverişin 5 milyar TL'yi, internet üzerinden yapılan ödemenin ise 2 milyar TL'yi aşması bekleniyor.

SİTELERİN SERTİFİKALARI KONTROL EDİLMELİ

Sanal ticaretin hayatın önemli bir parçası haline geldiğini aktaran ETİD Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, "İndirimlerin yoğunlaştığı dönemlerde dolandırıcılar da bunu fırsata çevirmek istiyor. Bu yüzden tüketicilerin özellikle bu tür dönemlerde daha dikkatli olması gerekiyor" dedi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çeken Çevikoğlu, "Alışveriş yapacağınız sitenin mutlaka SSL sertifikasını kontrol edin. SSL sertifikası güvenli bir alışveriş için önemli bir göstergedir" diye konuştu.

GÜVEN DAMGASI'NA DİKKAT

Güven damgasına da değinen Çevikoğlu "Alışveriş yapacağınız internet sitesinin Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve güvenilir e-Ticaret sitelerine verilen Güven Damgası'na sahip olup olmadığını kontrol edin. Dijital ortamda alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinizi de kullanmamaya özen gösterin. Basit bir şekilde oluşturacağınız sanal kart, yaşanabilecek dolandırıcılıkların önüne geçecektir" ifadelerini kullandı.

SANAL KART LİMİTİ UYARISI

Sanal kart limitleriyle ilgili olarak da Çevikoğlu. "Alışverişinizi tamamladıktan sonra sanal kartınızın limitini sıfırlamanız, sizi tüm dolandırıcılık yöntemlerinden koruyacaktır. Alışveriş yaptığınız telefon, bilgisayar gibi cihazlarınızın virüs koruması ile korunuyor olması da önemli bir güvenlik önlemidir. Küçük ve kolay fark edilmeyecek harf değişiklikleriyle birçok ünlü alışveriş sitesinin taklidi yapılabilmekte ve bu sitelerde kolayca kredi kartı bilgileri kopyalanabilmektedir. Bu yüzden alışveriş yapacağınız sitenin ismini de dikkatli bir şekilde kontrol edin" açıklaması yaptı.

İNTERNETİN PAYI ARTACAK

Kartlı alışverişlerde geçtiğimiz yıl internetten ödeme payının yüzde 30'a ulaştığının altını çizen Çevikoğlu şöyle konuştu: Pandemi ile birlikte bu oranın bu yıl çok daha yukarılara taşınmasını bekliyoruz. Türkiye'de son yıllarda e-Ticaret'e çok ciddi bir yatırım yapıldı ve pandemi süreci ile birlikte aslında bu yatırımların ne kadar doğru olduğu da ortaya çıktı.

OSMAN ÇOBANOĞLU
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