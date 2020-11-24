Vaka patladı talepler arttı



Sağlık Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Türk Kızılay'ın yürütücülüğünde koronavirüse karşı başlatılan "immün plazma" tedavisinde talep patlaması yaşanıyor.

YÜZDE 92'Sİ BAĞIŞ YAPMAK İSTİYOR

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türk Kızılay tarafından alınan immün plazma bağış sayısı 31 bin 591 iken, hastaneler tarafından alınan immün plazma bağış sayısı 4 bin 540. Toplamda 36 bin 131 kişi immün plazma bağışçısı oldu. Şu ana kadar toplamda 77 bin 89 ünite immün plazma bileşeni üretildi" dedi. Türk Kızılay'ın 239 bin 393 iyileşmiş kişi ile temas kurduğunu söyleyen Kınık, bunların içerisinde 32 bin 677 kişinin plazma bağışına uygun olduğunun tespit edildiğini belirtti. Uygunluk onayı bekleyen kişi sayısının 37 bin 192 olduğunu açıklayan Kınık, 2 bin 665 kişiye randevu verildi. Bağış yapmak isteyenlerin oranı yüzde 92" diye konuştu.

GÜNLÜK BİN TALEP

"Vaka patladı" diyen Kınık, "Şu anda yaklaşık 3 bin 500 plazma eksi 25 derecede stoklanmış durumda. Şu anda günlük aşağı yukarı bin immün plazma talebi var. Ağustos- eylül ve ekim ayının ortalarına kadar 400 civarında plazma talebi vardı. Şimdi hasta sayısı artınca bu binlere doğru çıkmaya başladı. Kapasiteyi artırıyoruz ve vatandaşa daha fazla çağrı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.