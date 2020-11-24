Yanan lastiğin üzerine düştü! Feci ölüm...
|24 Kasım 2020 08:16
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Uşak'ta 4 arkadaş oyun oynamak için yaktıkları lastiğin üzerinden atlarken ateşin üzerine düşen 16 yaşındaki Azat Yardımcı'nın vücuduna yapışan yanık lastikler ağır yaralanmasına neden oldu. Vücudunun tamamı yanan Azat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Korkunç olay, geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında Aybey Mahallesi'nde meydana geldi. Azat Yardımcı ve 3 arkadaşı boş bir araziye atılmış lastikleri oyun oynamak için mahallelerine getirdi. Üzerlerine benzin dökerek lastikleri yaktılar. Yardımcı, 3 arkadaşı ile birlikte alev topu haline gelen lastiklerin üzerinden atlamaya başladı.
LASTİK ÜZERİNE YAPIŞTI
Yeni Asır'dan İhsan Karataş'ın haberine göre Azat Yardımcı ateşin üzerinden atlarken dengesini kaybederek ateşe düştü. Azat Yardımcı'nın üzerine lastiklerin yapışması ile genç çocuk yanmaya başladı. Paniğe kapılan diğer üç arkadaşı Azat'ı kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Ancak lastikler genç çocuğun üzerine yapıştığı için güçlükle alevlerin arasından kurtarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri vücudunun her yeri yanan Azat Yardımcı'yı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Azat Yardımcı, ambulans uçak ile Ankara'ya götürülerek tedavi edilmeye çalışıldı. Ancak önceki akşam yaşamını yitirdi.
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