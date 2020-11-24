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10 soruda yapılandırmaya online başvuru

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine gitmesine gerek olmayacak. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 7 gün 24 saat online başvuru ve kredi kartıyla ödeme mümkün
 24 Kasım 2020 08:18
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10 soruda yapılandırmaya online başvuru

Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle vergi dairelerine gitmeden başvuru yapılması imkanı getirdi. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre, online başvuru ve yapılandırmanın diğer detayları 10 soru ve 10 yanıtta şöyle:

10 soru 10 yanıt

1-) Online başvuru hangi adresten yapılacak?

Gelir İdaresi Başkanlığı, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun kapsamında mükelleflerin başvuru imkanlarını genişletti. Bu kapsamda, mükellefler, vergi dairelerine gitmek yerine İnteraktif Vergi Dairesi'nden (www.ivd.gib.gov.tr) başvuru yapabilecek.

2-) E-devlet'ten başvuru olabiliyor mu?

İnteraktif Vergi Dairesi'ne, www.gib.gov.tr ve www.turkiye.gov.tr adreslerinden de erişilebiliyor.

3-) Online başvuru hangi gün ve saatlerde yapılabilecek?

Vatandaşlar, ev ya da ofislerinden, bilgisayar veya akıllı cep telefonları üzerinden vergi işlemlerini 7 gün 24 saat online gerçekleştirebilecek.

4-) Ödemeler nasıl olacak?

Mükellefler, yine yapılandırma ödemelerini de online şekilde bu sistemden tamamlayabilecek. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu alınan mükellefler, belirlenen plana göre ödemelerini peşin veya taksitler halinde anlaşmalı bankaların kredi kartlarını kullanarak yapabilecek.

5-) Bu sistemden eski borçları öğrenmek de mümkün mü?

Mükellefler, vadesi geçmiş vergi borçlarını da yine İnteraktif Vergi Dairesinden sorgulama yaparak öğrenebilecek.

6-) Kimlerin vergi dairesine mutlaka fiziken gitmesi gerekiyor?

Yapılandırılması istenen borçlarla ilgili açılmış bir dava olması halinde ise bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı başvurulması gerekiyor.

7-) Yapılandırma hangi tarih aralığını kapsıyor?

Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemlere ait ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşen borçları kapsıyor.

8-) Son başvuru ne zaman?

İmkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerekiyor.

9-) İndirim olacak mı?

Yapılandırılan borcun 1 Şubat 2021'e kadar peşin olarak ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının aslından ise yüzde 25 indirim yapılacak.
Memurlar.Net
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