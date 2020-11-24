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Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok

"Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon" rehberini güncelleyen bakanlık bundan böyle sağlık çalışanları haricinde kalan temaslı takibinde, korona tedavisi olanların iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde Kovid-19 vakası ile temas riskli olarak değerlendirmeyecek
 24 Kasım 2020 09:09
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Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok

Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Sağlık Bakanlığı, "Temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon" rehberini güncelledi.

Güncellenen rehberde, "Sağlık Çalışanları Haricinde Kalan Temaslı Takibi" bölümünde, "Kesin veya olası Kovid-19 enfeksiyonu olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri alınmadan yakın temas etmiş olan kişiler, son temaslarından sonraki 14 gün boyunca; özellikle ateş ve solunum semptomları açısından telefon ile sorgulanarak izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır" denildi.

Temaslı takibinin il-ilçe sağlık müdürlükleri tarafından organize edildiği hatırlatılan rehberde, şu ifadeler yer aldı: "Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, Kovid-19 vakasının PCR testi alınmasından veya semptom başlangıcından önceki 48 saatlik süre içindeki temaslıları değerlendirmeye alınır. Kesin Kovid-19 tanısı alan kişilerde, enfeksiyon tablosunun iyileşmesini takip eden 3 ay içerisinde gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temas durumu, riskli temas olarak değerlendirilmez ve temaslı takibi yapılmaz. Bu kişilerin 3 ay sonrasında gerçekleşen Kovid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınarak temaslı listelerine dahil edilir. Bilinen bir immün süpresif hastalık tablosu olan ve ya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler bu kapsamda değerlendirilmez ve süreye bakılmaksızın tüm Kovid-19 vakası ile temasları değerlendirmeye alınır."
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