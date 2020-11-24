1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AK Parti kongrelere 'korona' arası verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti il kongrelerine, "salgın önlemleri" nedeniyle bizzat katılmak yerine videokonferansla bağlanmayı tercih etmesi, partinin kongre sürecine hız kazandırdı. İki günde dokuz ilin daha yönetimini belirleyen AK Parti, yeni bir kararla kongrelere süresiz "koronavirüs" arası verdi
 24 Kasım 2020 08:34
+Aa- Yazdır
AK Parti kongrelere 'korona' arası verdi


Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre: Edinilen bilgiye göre yeni takvim yeni yılda devreye girecek. Bu süre zarfında, Erdoğan kalan 23 büyükşehirin il başkanlarını bizzat belirleyecek. Bugüne kadar toplam 19 ilde kongre süreçleri tamamlanırken, yalnızca iki ilde il başkanlarının değişmesi dikkati çekti.

AK Parti, "koronavirüs salgını" nedeniyle sık sık kesintilere uğrayan Olağan 7. Kongre sürecinde 70 ilin tüm ilçe kongrelerini tamamladı. Ankara'da 25 ilçenin tümünde ilçe başkanları belli olurken, İzmir'de deprem nedeniyle ara verilen kongreler, geçen cumartesi yapılan Narlıdere seçimi ile yeniden başladı.

İstanbul'da 39 ilçenin 12'sinde mevcut başkanlarla devam kararı çıktı. AK Parti'nin İstanbul teşkilatında değişeceği kesinleşen isimlerin yerine aday gösterilecek 10 isim ise dün itibarıyla belli oldu.

Genel Merkez'de yapılan istişareler sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Ataşehir'e İsmail Erdem, Beylikdüzü'ne Mustafa Günaydın, Çekmeköy'e Akın İlhan, Güngören'e Devran Yalçınkaya, Kartal'a Ebubekir Taşyürek, Küçükçekmece'ye Recep Şencan, Maltepe'ye Mehmet Karadeniz, Pendik'e Ali Şirin, Şişli'ye Gökhan Yüksel, Tuzla'ya Talha Tayfur'un ilçe başkan adayı olarak belirlendiği bildirildi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Soylu'dan 'kadına şiddet' konusunda kaymakam ve valilere talimat
24 Kasım 2020 10:40		 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir'
24 Kasım 2020 10:25
CHP: Kimse bize mandacı diyemez
24 Kasım 2020 09:16		 2020'nin son MGK'sı yarın toplanacak
24 Kasım 2020 09:15
Erdoğan'dan 'ekonomi, adalet ve hukuk' reformu için yoğun mesai
24 Kasım 2020 08:46		 Şahin'den Arınç'a tepki: Ne söyleyeceksek YİK'te söyleyelim
24 Kasım 2020 08:30
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
24 Kasım 2020 07:05		 2. Kandil'e kuşatma
24 Kasım 2020 06:15
ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi: 42 saniyede vurdu
24 Kasım 2020 04:31		 Trump sonunda pes etti! Kaybettiğini ilk kez kabul etti
24 Kasım 2020 04:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:57 - Afyonkarahisar FETÖ operasyonunda halen görevde 2 asker gözaltına alındı10:53 - FETÖ'nün 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü' avukat yakalandı10:52 - Ünlü iş adamı kaldığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş10:44 - 'Acil hallerde acil servislere gitmek karantina ihlali sayılmaz'10:40 - Soylu'dan 'kadına şiddet' konusunda kaymakam ve valilere talimat10:38 - Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor
10:27 - Kırmızı bültenle FETÖ'den aranan finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı10:25 - 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir'10:23 - Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi10:21 - Danıştay eski üyelerinin, Yüce Divan'da yargılaması başlandı10:18 - Kargocu 'Kırılacak' yazan paketi yerde sürükleyip böyle fırlattı10:15 - BDDK'dan normalleşme adımı
10:13 - Adana'da engelli gencin 'polis olma' hayali gerçekleştirildi10:08 - Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:01 - Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı09:55 - Ceza yedi 'Öteki tarafta görüşeceğiz' dedi!
09:51 - ÖSYM'den DHBT için son uyarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Cep telefonunu evde bırakan karantinadan kaçıyor
Vaka patladı talepler arttı
Şahin'den Arınç'a tepki: Ne söyleyeceksek YİK'te söyleyelim
MEB'den öğretmenlere 'Sertap Erener'li klip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sakkara lahitleri 1
Hijyen 1
kum fırtınası 1
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 2
Epidemik Histeri 1
enes batur 2
duopol piyasa 1
kapitalizm 1
İstanbul için kuraklık kaçınılmaz 2
las tesis dansı 1
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam