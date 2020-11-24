1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, personel alımına başlayacaklarını belirtti.
 24 Kasım 2020 08:38
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, personel alımına başlayacaklarını belirtti.

Sağlık Bakanlığı merkezi yerleştirmeyle 14 branşta 12 bin personel alacak

Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
29 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
2020 KPSS Ortaöğretim soru ve cevapları yayımlandı
23 Kasım 2020 15:40		 KPSS Ortaöğretim sınavı sona erdi. Soruları memurlar.net formunda değerlendiriyoruz
22 Kasım 2020 12:25
KPSS Ortaöğretim Sınavına katılacak tüm adaylara başarılar diliyoruz
21 Kasım 2020 23:32		 500 kişilik uzman yardımcılığına başvuru için son 2 gün
19 Kasım 2020 00:04
Bakan Koca: Önümüzdeki günlerde 12 bin personel alımı için tercih alınacak
18 Kasım 2020 21:21		 Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı
18 Kasım 2020 10:03
EKPSS kura yerleştirmeleri için başvuru alınacak
18 Kasım 2020 09:07		 İBB, 10 yıl önceki rezaleti tekrarlıyor. Mühendis itfaiye eri alınacak
16 Kasım 2020 16:11
Liyakatsiz atamalar, parti ayrımı olmaksızın devam ediyor
16 Kasım 2020 13:15		 Niteliği belirsiz sertifikayla yine 60-70 KPSS puanlı adaylar alınacak
16 Kasım 2020 11:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:57 - Afyonkarahisar FETÖ operasyonunda halen görevde 2 asker gözaltına alındı10:53 - FETÖ'nün 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü' avukat yakalandı10:52 - Ünlü iş adamı kaldığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş10:44 - 'Acil hallerde acil servislere gitmek karantina ihlali sayılmaz'10:40 - Soylu'dan 'kadına şiddet' konusunda kaymakam ve valilere talimat10:38 - Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor
10:27 - Kırmızı bültenle FETÖ'den aranan finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı10:25 - 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir'10:23 - Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi10:21 - Danıştay eski üyelerinin, Yüce Divan'da yargılaması başlandı10:18 - Kargocu 'Kırılacak' yazan paketi yerde sürükleyip böyle fırlattı10:15 - BDDK'dan normalleşme adımı
10:13 - Adana'da engelli gencin 'polis olma' hayali gerçekleştirildi10:08 - Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:01 - Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı09:55 - Ceza yedi 'Öteki tarafta görüşeceğiz' dedi!
09:51 - ÖSYM'den DHBT için son uyarı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Cep telefonunu evde bırakan karantinadan kaçıyor
Vaka patladı talepler arttı
Şahin'den Arınç'a tepki: Ne söyleyeceksek YİK'te söyleyelim
MEB'den öğretmenlere 'Sertap Erener'li klip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
urmu dut 2
kuraklık 1
Bulaş 1
yabancı sermaye 1
diyet muhabbetleri 2
25 yıldır kanalizasyon deliğinde yaşayan çift 1
parayla sosyal mesafe satmak 2
erkeklere sesleniyorum:kendinize gelin yahu 2
hazine 1
mbwana samatta 1
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam