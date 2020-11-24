Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, personel alımına başlayacaklarını belirtti.
|24 Kasım 2020 08:38
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, personel alımına başlayacaklarını belirtti.
Sağlık Bakanlığı merkezi yerleştirmeyle 14 branşta 12 bin personel alacak
Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bakanlığımız; 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır." dedi.
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