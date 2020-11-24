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Erdoğan'dan 'ekonomi, adalet ve hukuk' reformu için yoğun mesai

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün AK Parti MYK ve MKYK'da ekonomi, adalet ve hukuk reformuna yönelik hazırlıklar ele alınacak. Erdoğan bu yönde atılacak adımları kurmaylarıyla değerlendirecek.
 24 Kasım 2020 08:46
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Erdoğan'dan 'ekonomi, adalet ve hukuk' reformu için yoğun mesai

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu hafta Ankara'da yoğun bir mesai trafiği geçirecek. Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) ekonomi, hukuk ve demokrasi reformları ele alınacak. Yarınki Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) ise 10 Aralık'ta toplanacak AB Zirvesi öncesinde Türkiye'nin atacağı adımlar, Joe Biden'in başkanlığa seçilmesinin ardından yeni dönemde ABD ile ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri, terörle mücadele gibi başlıklar konuşulacak.

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılacak MYK ve MKYK'da Erdoğan, toplantıda hem ekonomi politikalarını tahkim edecek hem demokrasinin ve özgürlüklerin çıtasını yükseltecek hem de günlük hayatta rahatlamaya yol açacak hazırlıkları kurmaylarıyla değerlendirecek. AK Parti'de ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen illerdeki kongre süreci de tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Bu kapsamda artan vaka sayısı nedeniyle ertelenen büyükşehir ve il kongrelerinin salgının durumuna göre önümüzdeki yıl yapılması planlanıyor.
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