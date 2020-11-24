Onur Akın koronavirüsten hastaneye kaldırıldı
Özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı
|24 Kasım 2020 08:58
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Özgün müziğin sevilen ismi Onur Akın, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Onur Akın, "Sevgili dostlar, beş gündür evimde sürdürdüğüm Covid-19 süreci doktorlarımın lüzum görmesi üzerine hastanede devam edecektir. Bu süreçte aramalara cevap veremeyeceğim. Sağlıklı günlerde görüşmek üzere" ifadelerine yer verdi.
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