Van'da jandarmanın ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
|24 Kasım 2020 09:05
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Van'da jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'nın Irak'taki sözde tim komutanı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda terör örgütü PKK/KCK'da 2018'de Van'dan katılan ve 2018-2020 yılları arasında Irak (Pencerin-Asos) bölgesinde sözde tim komutanı olan teröristin dün, Şırnak Silopi Hudut Kapısından teslim olması sağlandı.
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