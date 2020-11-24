MEB'den öğretmenlere 'Sertap Erener'li klip
Milli Eğitim Bakanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü için klip hazırladı. Sanatçı Sertab Erener, "Bir Başkadır Benim Memleketim" adlı şarkının sözlerini öğretmenlere uyarladı ve seslendirdi.
|24 Kasım 2020 09:21
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Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenler Gününü hazırladığı "Bir başkadır benim öğretmenim" şarkısıyla kutladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sanatçı Sertab Erener'e "Öğretmenlerimize yıllarca unutulmayacak bir hatıra bırakmaya var mısınız?" davetinde bulundu. Bunun üzerine Erener, "Bir başkadır benim memleketim" şarkısının sözlerini öğretmenler için uyarladı. Kendi yorumuyla da seslendirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, klibin bilgi ve sevgileriyle çocuklara ışık olan tüm öğretmenleri temsil ettiğini belirtti.
Şarkının klibiyse salgın öncesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki okullarda kaydedilen arşiv görüntülerden oluşturuldu.
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