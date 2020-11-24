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2020'nin son MGK'sı yarın toplanacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. 2020'nin son MGK'sı olma özelliği de taşıyan toplantıda, ülke güvenliğini ilgilendiren iç ve dış gelişmeler bütün yönleriyle ele alınacak.
2020'nin son MGK'sı yarın toplanacak
 24 Kasım 2020 09:15
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2020'nin son MGK'sı yarın toplanacak

Milliyet'ten Seyfettin Ersöz'ün haberine göre: Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferi ve KKTC'de kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasının ardından yapılacak MGK'da, Karabağ'daki son gelişmeler masada olacak. Mehmetçiği Azerbaycan'a götürecek Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM'de kabul edilmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Karabağ'da ateşkesi gözetlemek için kurulacak Türk-Rus ortak merkezi ve TSK'nın bölgedeki misyonu hakkında Kurul'a bilgi vermesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik araştırma faaliyetleri, Yunanistan ile Ege ve Doğu Akdeniz'de devam eden gerilim, Doğu Akdeniz'de Alman fırkateyni tarafından, hukuka aykırı şekilde Türk gemisinin aranması da MGK'da kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Suriye ve Libya

Suriye'deki ve Libya'daki son gelişmeler de MGK'nın gündeminde olacak. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe operasyonları, PKK'nın Sincar'daki faaliyetleri, yurt içindeki "Yıldırım" operasyonları, FETÖ ve DEAŞ ile mücadeleye ilişkin son notlar da Kurul'un gündeminde olacak.
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