Kamuyu zarar uğratan 70 şüpheliye 13 ilde operasyon
Kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüphelinin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
|24 Kasım 2020 09:13
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Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğrattıkları iddiasıyla 70 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Alınan bilgiye göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, şafak vakti Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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