1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

CHP: Kimse bize mandacı diyemez

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün, S-400'lerin aktif hale getirilmemesini söylemesi üzerine CHP'ye yöneltilen mandacılık eleştirilerine partiden sert tepki geldi.
 24 Kasım 2020 09:16
+Aa- Yazdır
CHP: Kimse bize mandacı diyemez

Geçtiğimiz günlerde CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online paneline katıldı.

Çeviköz, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye'ye Trump'ın önermediği neleri önerebileceği sorusuna "Demokrasi" yanıtını vermesi tartışmalara neden oldu.

Ayrıca Çeviköz'ün S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" söylemesi CHP mandacılık sistemini savunduğu eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Ünal Çeviköz'in 'S-400'lerin aktif hale getirilmeyeceği' açıklamasına gelen eleştiriler ve Biden'a demokrası çağrısı CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.
Öztrak, eleştirilere şu yanıtı verdi:

S-400'LERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARIMIZ ÇOK NET
Genel Başkanımız ve benim S-400'ler ile ilgili söylediklerimiz son derece açık ve partimizin görüşünü yansıtır. F-35 ve NATO ile ilişkiler meselesi önemlidir ama 'sistemin güçlendirilmesi ve bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir' diyen bizim Genel Başkanımız. Ama bir şey daha söyledi, 'bu gidişle Türkiye en pahalı en modern hurdasına sahip olacak. İki buçuk milyarlık bir hurda. Aktive ederlerse kutlayacağım, etmezlerse bu parayı verene 83 milyonun hakkını helal etmemiz gerekir' diyen de Genel Başkanımız.

CHP'Yİ MANDACILIKLA SUÇLAYAMAZSINIZ
Tavrımız bu konuda belli. Mandacı vs. suçlamalarda bulunuyorlar, bizim geçmişimizde ne manda ve vesayet var. Bunların hepsini elinin tersiyle iten şanlı bir antiemperyalist duruş var. Bu bizim partimizin genlerinde mevcut. Vesayet laflarını duyuyoruz, ne vesayeti? Vesayet kendilerini Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı ilan edenlerden çıkar. Vesayetin daniskası budur. Bu parti büyük önderin kurduğu partidir, biz de onların neferleriyiz.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Soylu'dan 'kadına şiddet' konusunda kaymakam ve valilere talimat
24 Kasım 2020 10:40		 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir'
24 Kasım 2020 10:25
2020'nin son MGK'sı yarın toplanacak
24 Kasım 2020 09:15		 Erdoğan'dan 'ekonomi, adalet ve hukuk' reformu için yoğun mesai
24 Kasım 2020 08:46
AK Parti kongrelere 'korona' arası verdi
24 Kasım 2020 08:34		 Şahin'den Arınç'a tepki: Ne söyleyeceksek YİK'te söyleyelim
24 Kasım 2020 08:30
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
24 Kasım 2020 07:05		 2. Kandil'e kuşatma
24 Kasım 2020 06:15
ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi: 42 saniyede vurdu
24 Kasım 2020 04:31		 Trump sonunda pes etti! Kaybettiğini ilk kez kabul etti
24 Kasım 2020 04:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:59 - 'Yolda kaldık' diyerek dilenen 3 kadın, taksi çağırarak kaçtı10:57 - Afyonkarahisar FETÖ operasyonunda halen görevde 2 asker gözaltına alındı10:53 - FETÖ'nün 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü' avukat yakalandı10:52 - Ünlü iş adamı kaldığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş10:44 - 'Acil hallerde acil servislere gitmek karantina ihlali sayılmaz'10:40 - Soylu'dan 'kadına şiddet' konusunda kaymakam ve valilere talimat
10:38 - Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor10:27 - Kırmızı bültenle FETÖ'den aranan finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı10:25 - 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir'10:23 - Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi10:21 - Danıştay eski üyelerinin, Yüce Divan'da yargılaması başlandı10:18 - Kargocu 'Kırılacak' yazan paketi yerde sürükleyip böyle fırlattı
10:15 - BDDK'dan normalleşme adımı10:13 - Adana'da engelli gencin 'polis olma' hayali gerçekleştirildi10:08 - Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu10:07 - Borsa güne yükselişle başladı10:01 - Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
09:55 - Ceza yedi 'Öteki tarafta görüşeceğiz' dedi!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Cep telefonunu evde bırakan karantinadan kaçıyor
Vaka patladı talepler arttı
Şahin'den Arınç'a tepki: Ne söyleyeceksek YİK'te söyleyelim
MEB'den öğretmenlere 'Sertap Erener'li klip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Bütçe fazlası 1
bildiğin yerden çıkarsa kolay 2
corona için on günlük süre 2
duopol piyasa 1
anaokulu ve kreşlerin 5 gün yüz yüze eğitime devam etmesi 3
korona değil tedavisi öldürüyor kanısı 2
elmalı kurabiye 2
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 4
enes batur 2
eşinin aracına bomba düzeneği kuran psikopat 5
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam