CHP: Kimse bize mandacı diyemez

Geçtiğimiz günlerde CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Türkiye'nin 2021'de Dış Politika Öncelikleri: Ana Muhalefet Partisinden Bir Bakış" başlıklı online paneline katıldı.

Çeviköz, ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Türk-Amerikan ilişkilerini onarmak için Türkiye'ye Trump'ın önermediği neleri önerebileceği sorusuna "Demokrasi" yanıtını vermesi tartışmalara neden oldu.

Ayrıca Çeviköz'ün S-400'lerin aktif hale getirilmemesi seçeneğinin muhtemelen hükümetin gündemine geleceğini, eğer gelmezse de "CHP'nin liderlik edeceği bir sonraki hükümetin gündemine kesinlikle geleceğini" söylemesi CHP mandacılık sistemini savunduğu eleştirilerini de beraberinde getirdi.

Ünal Çeviköz'in 'S-400'lerin aktif hale getirilmeyeceği' açıklamasına gelen eleştiriler ve Biden'a demokrası çağrısı CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a soruldu.

Öztrak, eleştirilere şu yanıtı verdi:

S-400'LERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARIMIZ ÇOK NET

Genel Başkanımız ve benim S-400'ler ile ilgili söylediklerimiz son derece açık ve partimizin görüşünü yansıtır. F-35 ve NATO ile ilişkiler meselesi önemlidir ama 'sistemin güçlendirilmesi ve bu kapsamda S-400'lerin alınması gereklidir' diyen bizim Genel Başkanımız. Ama bir şey daha söyledi, 'bu gidişle Türkiye en pahalı en modern hurdasına sahip olacak. İki buçuk milyarlık bir hurda. Aktive ederlerse kutlayacağım, etmezlerse bu parayı verene 83 milyonun hakkını helal etmemiz gerekir' diyen de Genel Başkanımız.

CHP'Yİ MANDACILIKLA SUÇLAYAMAZSINIZ

Tavrımız bu konuda belli. Mandacı vs. suçlamalarda bulunuyorlar, bizim geçmişimizde ne manda ve vesayet var. Bunların hepsini elinin tersiyle iten şanlı bir antiemperyalist duruş var. Bu bizim partimizin genlerinde mevcut. Vesayet laflarını duyuyoruz, ne vesayeti? Vesayet kendilerini Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanı ilan edenlerden çıkar. Vesayetin daniskası budur. Bu parti büyük önderin kurduğu partidir, biz de onların neferleriyiz.