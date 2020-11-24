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'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, Youtube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Günlük hayatından bahseden Aka, devlet dairelerinde ünlülüğünün işe yaradığını belirtti.
 24 Kasım 2020 09:18
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'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'

İşte Kubilay Aka'nın açıklamalarından bazı bölümler:

"ÇOK HIZLI ARABA KULLANIRIM"
"Hayatımda canlandırabileceğim en özel karakter 'Vatanım Sensin'deki 'Ali Kemal' rolüydü. Müthiş bir derinliği vardı. Devlet dairelerinde ünlülüğüm işe yarıyor. Sıra beklemiyorum. Sağ olsunlar, yardımcı oluyorlar.

"CEZAMI YERİM"
Ama poliste bunu kullanmayı tercih etmiyorum. Ceza yediğimde 'yaz abi' diyorum. Çok hızlı araba kullanıyorum. Ölmem ama çok çarparım.

"SCARLETT YANIMDA OLSUN"
Bunalıma girersem 5-6 ay sürer. Hiç bitmeyecek bir karantinaya girsem yanıma babamı ve Scarlett Johansson'u alırım."
Memurlar.Net
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