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Adalet GYS'ye Covid'li olduğu için giremeyenler sınava alınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid'li olup, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına giremeyen için sınav yapacak.
 24 Kasım 2020 09:29
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Adalet GYS'ye Covid'li olduğu için giremeyenler sınava alınıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Covid'li olup, Adalet Bakanlığı görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına giremeyen için sınav yapacak.

SINAVIN ADI

Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görev Yapan Personele Yönelik Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

SINAV MERKEZİ

Ankara

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ

05 Aralık 2020 Cumartesi günü;

Unvan Değişikliği Sınavı saat:10.00'da

Görevde Yükselme Sınavı saat:14.00'te

SINAV BAŞVURUSU

05 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavlar; 05 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan sınavlara Covid-19 pozitif veya temaslı oldukları için karantinaya alınan adayların hak kayıplarının önlenmesi amacıyla yapılacak olan eşdeğer sınavları ifade etmektedir. Yapılacak olan bu eşdeğer sınavlara; 05 Eylül 2020 tarihinde yapılmış olan sınavlara Covid-19 pozitif ya da temaslı oldukları için katılamayan ve bu durumları Adalet Bakanlığınca yapılacak inceleme sonucunda sağlık raporları doğrultusunda tespit edilecek olan adaylar katılacaklardır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ

Adaylar sınav giriş belgelerini 30/11/2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV UYGULAMASI

. Adaylar, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden birisi (Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi ve geçerliliği devam eden Pasaport) ile sınava gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar, nüfus müdürlüklerince verilen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlukarekodlu geçici kimlik belgesi/ T.C. kimlik kartı talep belgesi ile sınava alınabilecektir.

. Adaylar sınava gelirken yanlarında iki adet siyah uçlu kurşun kalem, silgi ve kalemtıraş bulunduracaklardır. Ayrıca sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.

Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank, sözlük, hesap makinesi, kağıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri bulunan adaylar sınav binasına alınmayacaktır.

. Görevde Yükselme Sınavı 100 soru ve 120 dakika, Unvan Değişikliği Sınavı 80 soru ve 100 dakika olarak uygulanacaktır. Sınavlarda çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli testlerden oluşan soru kitapçığı kullanılacaktır.

. Sınav soru ve cevap anahtarları 08 Aralık 2020 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

. Sınav sonuç bilgileri 05 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.meb.gov.tr ve www.adalet.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.

ENGELLİ ADAYLAR SINAV UYGULAMASI

. Sınav sırasında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir özel duruma sahip olan aday/adaylar var ise Adalet Bakanlığı tarafından Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir. Beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday, raporun geçerliliğinden ise ilgili kurum sorumlu olacaktır.

. Engelli adaylar, engelleri ile ilgili sürekli kullandıkları araç-gereç ve cihazları kendilerinin getirmesi kaydıyla sınavda kullanabilecektir.

. Tip 1 diyabet (şeker hastası) hastalığı olan adayların yanlarında kutu meyve suyu veya paket içindeki karbonhidrat içeren gıdaları bulundurmalarına ve ani hipoglisemi (şeker düşmesi) durumunda bunları tüketmelerine ve kan şekeri ölçüm cihazı ile kan şekerini ölçmelerine izin verilecektir. Ayrıca bu adayların hiperglisemi (şeker yükselmesi) durumunda oluşabilecek yoğun tuvalet ihtiyacının salon gözetmeninin eşliğinde giderilebilmesi için izin verilecektir.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

. Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 (yüz) puan üzerinden yapılacak olup, 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

. Başarı puan hesaplamasında;

[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formül kullanılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir.

. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dahil edilecektir.

. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.

. Adayların sınav puanının eşit olması halinde, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

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Memurlar.Net
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