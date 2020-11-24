Mezuniyete 1 ay kala çürük raporu vermişler
|24 Kasım 2020 09:35
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Hürriyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, FETÖ tarafından yetiştirilen öğrencilerin doğrudan askeri liseler ile deniz, kara ve hava harp okullarına yerleşmesinin sağlandığı anlatıldı. Örgüt dışındaki öğrencilerin ise haksız disiplin cezaları, sınavlarda düşük not verilmesi gibi baskılarla okullardan uzaklaştırıldığı dile getirildi.
İddianamede, 2008'de Kuleli Askeri Lisesi'ne giriş yapan örgüt dışındaki 33 öğrencinin 2013'te mezuniyetlerine 1 ay kala Yeşilyurt Hava Harp Okulu polikliniğine sağlık muayenesi için sevk edildiği belirtildi. Kayıt yaptırırken herhangi bir sağlık sorunu olmadığı tespit edilen öğrencilerin, tamamı FETÖ'cü olan sağlık kurulu tarafından hazırlanan sahte çürük raporlarıyla okulla ilişkilerinin kesildiği vurgulandı.
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