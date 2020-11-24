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ÖSYM'den DHBT için son uyarı

ÖSYM sosyal medyadan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için geç başvuru ilanının duyurusunu yayımladı.
 24 Kasım 2020 09:51
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ÖSYM'den DHBT için son uyarı

ÖSYM'nin duyurusu:

2020-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Adaylarımızın Dikkatine!
Memurlar.Net
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