ÖSYM'den DHBT için son uyarı
ÖSYM sosyal medyadan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı için geç başvuru ilanının duyurusunu yayımladı.
|24 Kasım 2020 09:51
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