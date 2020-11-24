Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu
|24 Kasım 2020 10:08
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Sivas'ta boş araziye bırakılan yeni doğmuş erkek bebek bulundu.
Gökmedrese Mahallesi'nde pide fırını çalışanı Salih Yetiş, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde üzerinde herhangi bir şey bulunmayan bebek gördü.
Yetiş'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde ambulansta yapılan bebek, Cumhuriyet Üniversite Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soğuk havadan da etkilendiği öğrenilen erkek bebeğin hayati tehlikesi sürüyor.
Polis ekipleri, bebeği araziye bırakan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Bebeği bulan Yetiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, boş araziye aracını park etmek istediği sırada yerde hareketsiz yatan bebek görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.
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