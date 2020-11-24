Adana'da engelli gencin 'polis olma' hayali gerçekleştirildi
|24 Kasım 2020 10:13
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Adana Emniyet Müdürlüğü, 22 yaşındaki zihinsel engelli gencin "polis olma" hayalini bir günlüğüne gerçekleştirdi.
Kentte yaşayan zihinsel engelli Hakan Helek'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine çocuklarının polis olma hayali kurduğunu iletti.
Bunun üzerine, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, evinde ziyarette bulunduğu Helek'e polis şapkası ve tişörtü hediye etti.
Helek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri polisleri çok sevdiğini ve polis olmak istediğini anlattı.
Engelli genç, hediye edilen polis tişörtünü giyip şapkasını da takarak ekip aracına bindi. Araçla, evinin bulunduğu sokakta tur attırılan engelli genç, siren çalıp megafonla, "Anne seni çok seviyorum" dedikten sonra vatandaşlardan da yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymalarını istedi.
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