BDDK'dan normalleşme adımı
|24 Kasım 2020 10:15
|+Aa- Yazdır
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre aktif rasyosı hesaplanmasına son verilmesine
ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararları'nın 31.12.2020 tarihi
itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.
Nisan ayında uygulanması kararlaştırılan aktif rasyosu mayıs ayından itibaren yürürlükteydi. Daha önce normalleşme adımları kapsamında ağustos ve eylül aylarında aktif rasyosu revize edilmişti.
Düzenlemede daha önce iki kere esnekliğe gidilmiş, bankaların uygulamaya yüzde 100 uygunluk şartı önce yüzde 95'e sonra yüzde 90'a indirilmişti.
AKTİF RASYOSU NEDİR?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların daha fazla kredi vermesini sağlamak için uyguladığı Aktif Rasyosu ismi verilen denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor.
Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı
23 Kasım 2020 20:37
|Özel şirketler maaşlara %17 zam yapacak
23 Kasım 2020 10:20
|Hazine'de 'tek hesap' kazandırdı
23 Kasım 2020 09:05
|Nükleer santral 2023'e yetişir
23 Kasım 2020 07:48
|Üretime 2. dalga çemberi
23 Kasım 2020 07:25
|Türkiye turizmde tatilcilere 'güven' aşıladı
22 Kasım 2020 19:18
|Dünyanın en pahalı şehirleri açıklandı
22 Kasım 2020 18:22
|Online alışverişte yükselen trend devam ediyor
21 Kasım 2020 17:25
|Perakendeciler vergi, stopaj kolaylığı ve kira indirimi istiyor
21 Kasım 2020 17:24
|Bakan Dönmez: Elektrik tüketimi salgın öncesi dönemi geçti
21 Kasım 2020 13:46