BDDK'dan normalleşme adımı

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre aktif rasyosı hesaplanmasına son verilmesine ve buna ilişkin yukarıda yer verilen tüm Kurul Kararları'nın 31.12.2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.



Nisan ayında uygulanması kararlaştırılan aktif rasyosu mayıs ayından itibaren yürürlükteydi. Daha önce normalleşme adımları kapsamında ağustos ve eylül aylarında aktif rasyosu revize edilmişti.

Düzenlemede daha önce iki kere esnekliğe gidilmiş, bankaların uygulamaya yüzde 100 uygunluk şartı önce yüzde 95'e sonra yüzde 90'a indirilmişti.

AKTİF RASYOSU NEDİR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bankaların daha fazla kredi vermesini sağlamak için uyguladığı Aktif Rasyosu ismi verilen denkleme göre bankaların belli oranlarda kredi vermesi, menkul kıymet alması veya TCMB ile swap (takas) yapmaları isteniyor.

Bankalar, topladıkları mevduat ile bu kaynağı değerlendirdikleri krediler, menkul kıymetler ve swap işlemleri arasında bu formüle göre bir denge kurmak zorundalar.