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Danıştay eski üyelerinin, Yüce Divan'da yargılaması başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.
 24 Kasım 2020 10:21
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Danıştay eski üyelerinin, Yüce Divan'da yargılaması başlandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.

Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davanın ilk duruşması saat 10.00'da başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşmaya, tutuksuz sanık Bektaş ve avukatı ile jandarma eşliğinde salona getirilen tutuklu sanıklar Tutar ve Olcay ile avukatları katılıyor.

Yargılamada, iddia makamında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili Rıdvan Gündoğdu, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Halil İbrahim Çiftçi bulunuyor.

Duruşmanın başında basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi. Duruşmayı izleyen basın mensupları HES kodlarının kontrolünün ardından salona alındı.

Anayasa Mahkemesi heyetine, eşi ve kızının koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evinde karantinada olan Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın yerine Başkanvekili Hasan Tahsin Gökcan başkanlık ediyor. Heyete, Aralık ayında görev süresi dolacak üye Serdar Özgüldür izinli olması nedeniyle katılmıyor.

Anayasa Mahkemesi heyetinde 14 üye yer alıyor. Kovid-19 tedbirleri kapsamında, üyeler Yüce Divan Salonu'ndaki kendilerine ayrılan yere iki sıra halinde oturdu.

Heyete başkanlık eden Başkanvekili Gökcan, heyetin oturma düzeniyle ilgili, "Normalde heyet bulunduğum kürsüde oturmaktadır ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun belirlediği maske, mesafe kuralları gereği aynı kürsüde oturmamıştır. Alt kürsüden başlamak üzere bir kısım üyeler üstteki kürsüye oturmuştur. " açıklamasını yaptı.

Anayasa Mahkemesi heyetinin Yüce Divan olarak görev yaptığı davada, ceza davası prosedürü izleniyor.

Danıştay üyeliği görevleri sırasında alınan bazı kararlar ve kararların imzalanması süreçlerinde FETÖ lehine hareket ettikleri iddia edilen üç eski üyenin, görevi kötüye kullanma suçundan cezalandırılmaları isteniyor.
Anadolu Ajansı
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