Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
|24 Kasım 2020 10:23
|+Aa- Yazdır
Zonguldak-Ereğli kara yolunda dün meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şerife Tekin (53), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan Gamze Tekin'in ise tedavisi sürüyor.
Öte yandan, kazada ölen sürücü Yadigar Eroğlu'nun kayınvalidesi Sediye Eroğlu'nun (75) da kaza haberinin ardından kalp krizi geçirdiği, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eroğlu'nun duran kalbinin çalıştırıldığı öğrenildi.
Yoğun bakıma alınan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.
Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli beldesi sapağında dün Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki 3 aylık bebek Hilal Tekin hastanede hayatını kaybetmişti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Yolda kaldık' diyerek dilenen 3 kadın, taksi çağırarak kaçtı
24 Kasım 2020 10:59
|Ünlü iş adamı kaldığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş
24 Kasım 2020 10:52
|Kargocu 'Kırılacak' yazan paketi yerde sürükleyip böyle fırlattı
24 Kasım 2020 10:18
|Adana'da engelli gencin 'polis olma' hayali gerçekleştirildi
24 Kasım 2020 10:13
|Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu
24 Kasım 2020 10:08
|'La Tesis' soruşturmasında takipsizlik
24 Kasım 2020 09:01
|10 soruda yapılandırmaya online başvuru
24 Kasım 2020 08:18
|Yanan lastiğin üzerine düştü! Feci ölüm...
24 Kasım 2020 08:16
|Ceza alacaklarını anlayan tecavüzcüler yurtdışına kaçtı
24 Kasım 2020 07:59
|Üvey babasını öldüren 15 yaşındaki genç: Canıma tak etmişti
24 Kasım 2020 07:40