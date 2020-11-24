1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Soylu'dan 'kadına şiddet' konusunda kaymakam ve valilere talimat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadınlara koruyucu tedbir kararı) Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler
 24 Kasım 2020 10:40
+Aa- Yazdır
Soylu'dan 'kadına şiddet' konusunda kaymakam ve valilere talimat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Kadına şiddet) Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte bu meselede samimi bir gayret ortaya koymuştur. Bunun en önemli ve kilit adımı da 2012 yılında kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur. Türkiye'de daha önce örneği olmayan önemli bir adımdır, bana göre de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır.'

,

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadınlara koruyucu tedbir kararı) Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir'
24 Kasım 2020 10:25		 CHP: Kimse bize mandacı diyemez
24 Kasım 2020 09:16
2020'nin son MGK'sı yarın toplanacak
24 Kasım 2020 09:15		 Erdoğan'dan 'ekonomi, adalet ve hukuk' reformu için yoğun mesai
24 Kasım 2020 08:46
AK Parti kongrelere 'korona' arası verdi
24 Kasım 2020 08:34		 Şahin'den Arınç'a tepki: Ne söyleyeceksek YİK'te söyleyelim
24 Kasım 2020 08:30
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
24 Kasım 2020 07:05		 2. Kandil'e kuşatma
24 Kasım 2020 06:15
ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi: 42 saniyede vurdu
24 Kasım 2020 04:31		 Trump sonunda pes etti! Kaybettiğini ilk kez kabul etti
24 Kasım 2020 04:28
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:00 - Ceza kesilen gençten polise... Öteki tarafta görüşeceğiz10:59 - 'Yolda kaldık' diyerek dilenen 3 kadın, taksi çağırarak kaçtı10:57 - Afyonkarahisar FETÖ operasyonunda halen görevde 2 asker gözaltına alındı10:53 - FETÖ'nün 'İstanbul eyalet büyük bölge talebe mesulü' avukat yakalandı10:52 - Ünlü iş adamı kaldığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş10:44 - 'Acil hallerde acil servislere gitmek karantina ihlali sayılmaz'
10:40 - Soylu'dan 'kadına şiddet' konusunda kaymakam ve valilere talimat10:38 - Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor10:27 - Kırmızı bültenle FETÖ'den aranan finans uzmanı Gaziantep'te yakalandı10:25 - 'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir'10:23 - Zonguldak'ta otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi10:21 - Danıştay eski üyelerinin, Yüce Divan'da yargılaması başlandı
10:18 - Kargocu 'Kırılacak' yazan paketi yerde sürükleyip böyle fırlattı10:15 - BDDK'dan normalleşme adımı10:13 - Adana'da engelli gencin 'polis olma' hayali gerçekleştirildi10:08 - Sivas'ta boş arazide yeni doğmuş bebek bulundu10:07 - Borsa güne yükselişle başladı
10:01 - Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Cep telefonunu evde bırakan karantinadan kaçıyor
Vaka patladı talepler arttı
Şahin'den Arınç'a tepki: Ne söyleyeceksek YİK'te söyleyelim
MEB'den öğretmenlere 'Sertap Erener'li klip
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kuraklık 1
Epidemik Histeri 1
parayla sosyal mesafe satmak 2
corona için on günlük süre 2
Bulaş 1
etin ne budun ne 1
Gönül Dağı dizisi 1
Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin 3
İstanbul için kuraklık kaçınılmaz 2
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 4
SON İLANLAR
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam