Soylu'dan 'kadına şiddet' konusunda kaymakam ve valilere talimat
|24 Kasım 2020 10:40
|+Aa- Yazdır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: '(Kadına şiddet) Türkiye, AK Parti hükümetleriyle birlikte bu meselede samimi bir gayret ortaya koymuştur. Bunun en önemli ve kilit adımı da 2012 yılında kabul edilen 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'dur. Türkiye'de daha önce örneği olmayan önemli bir adımdır, bana göre de aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede milattır.',
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Kadınlara koruyucu tedbir kararı) Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Akdeniz'de yaşanan olay, bizim için milli güvenlik meselesidir'
24 Kasım 2020 10:25
|CHP: Kimse bize mandacı diyemez
24 Kasım 2020 09:16
|2020'nin son MGK'sı yarın toplanacak
24 Kasım 2020 09:15
|Erdoğan'dan 'ekonomi, adalet ve hukuk' reformu için yoğun mesai
24 Kasım 2020 08:46
|AK Parti kongrelere 'korona' arası verdi
24 Kasım 2020 08:34
|Şahin'den Arınç'a tepki: Ne söyleyeceksek YİK'te söyleyelim
24 Kasım 2020 08:30
|AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
24 Kasım 2020 07:05
|2. Kandil'e kuşatma
24 Kasım 2020 06:15
|ABD'den F-35 uçağında 'nükleer bomba' testi: 42 saniyede vurdu
24 Kasım 2020 04:31
|Trump sonunda pes etti! Kaybettiğini ilk kez kabul etti
24 Kasım 2020 04:28