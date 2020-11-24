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'Acil hallerde acil servislere gitmek karantina ihlali sayılmaz'

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, karantina süresi içerisinde hasta kişi ya da temaslılarında acil müdahale gereksinimi duyulan bir durumda, hastanelerin acil servislerine başvurmasının karantina ihlali olmadığını söyledi.
 24 Kasım 2020 10:44
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'Acil hallerde acil servislere gitmek karantina ihlali sayılmaz'

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi olan Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, son zamanlarda gündemde olan ve karantina sürecindeki kişilerin acil durumlarda ne yapması gerektiği hakkındaki spekülasyonlar hakkında konuştu.

Covid-19 testi pozitif çıkan her bireyin yakın temaslıları ile birlikte karantinaya alındığını belirten Kayıpmaz, eğer karantina süresi içerisinde hasta kişi ya da temaslılarında acil müdahale gereksinimi duyulan bir durumda, kişilerin korunarak acil servislere gitmesinin karantina ihlali olmadığını söyledi. Ayrıca kış aylarının gelmesi ile kapalı alanlarda bir araya gelmelerin daha da arttığına dikkat çeken Kayıpmaz, bu alanlarda mutlaka maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini kaydetti.

"Kış aylarında mümkün olduğunca kişiler arası fiziki mesafe ev içerisinde de korunmalı"

Dünya üzerinde şuanda 59 milyon civarında PCR ile doğrulanmış vakanın mevcut olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kayıpmaz, "Ülkemizde de günlük tanı konan hasta sayısı 6 bini geçmiş durumda 1 gün içerisinde. Bunun dışında asemptomatik pozitif kişilerin olduğunu da düşünürsek, aslında virüsün ne kadar hızlı yayıldığını da anlayabiliriz. Burada önemli olan, mümkün oldukça, kış aylarında çünkü daha çok kapalı alanlarda vakit geçiriliyor. Mümkün oldukça görüşmelerin süresi kısaltılmalı. Ev ziyaretlerinin zaten olmaması gerekiyor. Zorunlu bir ev ziyareti yapmak gerekiyorsa da burada ziyaret ettiğimiz veya işini gördüğümüz büyüklerimizle teması en az sürede tutmalıyız. Siz maskeler takılmış dahi olsa, kötü havalandırılmış kalabalık bir ortamda uzun süre kalırsanız; örneğin 2 saat yerine 4 saat kalırsanız veya 45 dakika yerine 90 dakika kalırsanız, burada da sizin pozitif bir kişiden hastalığı kapma ihtimaliniz yüksek. O yüzden kış aylarında mümkün olduğunca kişiler arası fiziki mesafe ev içerisinde de korunmalı. Evler kış olmasına rağmen sık sık havalandırılmalı. Ayrıca kalabalık, misafirliklerden ve ev gezmelerinde mutlaka kaçınılmalı. Sadece zorunlu hallerde onda da süreyi en az seviyede tutarak bir ziyaret gerçekleştirilmeli" ifadelerini kullandı.

"Acil hallerde hastanelerin acil servislerine gitmek üzere evden çıkmak bir karantina ihlali sayılmamaktadır"

Covid-19 testi pozitif çıkan kişinin temaslıları ile birlikte karantinaya alındığını hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz, bu süre zarfında acil ihtiyaç halinde, acil servislere gitmek için evden çıkmanın karantina ihlali olmadığını vurgulayarak, "Pozitif bir kişinin, temaslıları da aynı evde yaşayan kişiler de karantinaya alınıyor biliyorsunuz. Burada takipler de gerçekten aile hekimlerimizin çok büyük emekleri ile sürdürülüyor.

"Belge şart"

Bu esnada eğer bu kişilerde hastalığa bağlı veya hastalığa bağımsız karantina süresince herhangi bir acil durum gelişirse onların hastanelerin acil servislerine başvurması durumunda evden çıkmaları karantina ihlali olarak sayılmamaktadır.

Bunun özellikle altını çizmekte fayda var. Burada kendi imkanları olanlar, araçları olanlar maskelerini takarak sağlık kuruluşlarına başvurabilirler. Zaten sağlık kuruluşlarından aldıkları durumu bildirir raporla da bunu belgelendirmiş olurlar. Trafikte veya herhangi bir denetlemede bu belgeleri ibraz ettikleri zaman herhangi bir cezai yaptırımla da karşılaşmazlar. Yani acil hallerde hastanelerin acil servislerine gitmek üzere evden çıkmak bir karantina ihlali sayılmamaktadır" şeklinde konuştu.

"Bu salgınların kontrolünde 100 yıldır değişmeyen 3 temel kuraldır"

Aşı haberlerinin salgının kontrolü açısından çok ümit verici olduğunu ancak bu durumun şu an insanlarda bir rehavet oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Kayıpmaz, "Aşıların kullanıma girecek olması son derece ümit verici bir gelişme. Burada artık aşı üreticileri birbiri ile yarışır hale geldi bildiğimiz gibi. Her biri kendi aşısının etkinlik düzeyinin ne kadar yüksek olduğundan bahsediyor. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Ama kısa vadede özellikle de önümüzdeki kış aylarının yoğun geçtiği ve salgın hızının yukarıya doğru gittiği dönemde kısa vadede aşılardan ümit beklemek veya aşılar nasıl olsa gelecek diye tedbirleri aksatmak kesinlikle olmamalı. Bizim aşılar yaygın kullanıma girinceye kadar elimizdeki en güçlü silahlar tedbirimizdir. Bunlar nedir hep birlikte söylüyoruz; maskemizin burun aşağısına inmemesi, kişiler arasındaki fiziki mesafenin korunması, kalabalıklardan kaçınmak, özellikle kışın kapalı alanlarda kesinlikle korunması da buna dahildir.

Temizlik kurallarına dikkat etmek, ellerimizi sık sık yıkamak ve ellerimizi yıkayamayacağımız durumlarda da yanımızda küçük bir şişe dezenfektan veya kolonya gibi alkol bazlı bir temizleyici bulundurarak ellerimizin temizliğini sağlamaktır. Bu salgınların kontrolünde 100 yıldır değişmeyen 3 temel kuraldır" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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