Ünlü iş adamı kaldığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş

Ünlü iş adamı M.M. sahibi olduğu finans şirketi için kiraladığı villanın kirası ve aidatını ödemeyince ev sahibi ile tartıştı. Villayı terk eden M.M. , giderken evde bulunan elektrik prizinden, yerdeki parkeye kadar götürünce ev sahibiyle mahkemelik oldu. Soruşturma kapsamında iş adamının kiraladığı villada taşınmaz olarak bulunan malzemeleri yanında götürdüğü ve bu kapsamda ev sahibini 42 bin 800 liralık bir zarara uğrattığını tespit etti. Savcılık soruşturma sonunda M.M. hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İş adamı M.M. sahibi olduğu şirketi için Sarıyer'de bulunan bir villayı kiraladı. Lüks villayı şirket olarak kullanan M.M. kira ve aidat ödemelerinde aksaklık yapınca ev sahibi ile tartışmaya başladı. Ev sahibi M. Ç., iş adamının villayı terk etmesini isteyince başına gelmeyen kalmadı. İddiaya göre M.M. villayı terk ederken elektrik prizlerinden, yerde bulunan parkelere kadar söküp götürünce ev sahibi savcılığa başvurarak iş adamı hakkında şikayetçi oldu.

HER ŞEY KİRA VE AİDAT ÖDEMEME İLE BAŞLADI

SABAH'ın ulaştığı son dakika bilgisine göre genç kadın tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde yaşanan olay şöyle anlatıldı: "M.M. finans şirketi için Sarıyer'de bulunan villayı kiralamak istedi. Taraflar arasında yapılan kira sözleşmesi gereğince binanın aidatı ve kira ödemesinde aksaklıklar yaşanmaya başladı. Bunun üzerine kendisine noter onaylı ihtarname gönderilmesine rağmen M.M. , 23 aylık aidat ve 4 aylık kira borcunu ödemedi."

KAPI TOKMAĞINI BİLE YANINDA GÖTÜRMÜŞ

M.M.''nin villayı boşalttığını, anahtarı da şoförü ile gönderdiği anlatılan şikayet dilekçesinde ev sahibinin kontrole gittiğinde, evin taşınmazı olarak bulunan bulaşık makinesi, şömine, klima, kombi, ahşap parkeler, duşa kabin hatta kapı tokmaklarının bile yerinde olmadığını fark etti. Ev sahibi M. Ç., evinin talan edildiğini anlattığı dilekçede M.M.'nin yargılanmasını talep etti.

42 BİN 800 LİRALIK ZARAR TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı genç kadının şikayeti üzerine M.M. hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturmadan edinilen son dakika ayrıntılarına göre kapsamında iş adamının kiraladığı villada taşınmaz olarak bulunan malzemeleri yanında götürdüğü ve bu kapsamda ev sahibine 42 bin 800 liralık bir zarara uğrattığını tespit etti.

13 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan M.M. ise söz konusu villada aidatı bilerek ödemediğini yolsuzluk ve keyfi harcamalar bulunduğunu, villaya yüksek miktarda harcama yaptığını üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Savcılık soruşturma sonunda M.M.'nin 'Mala Zarar Verme' ve 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçlarını işlediğine kanaat getirerek hakkında 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Dosyadan edinilen son dakika bilgilerine göre M.M. ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Atakan Irmak