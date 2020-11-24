1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aybüke öğretmenin annesi bir 24 Kasım'ı daha buruk geçiriyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi Zehra Yalçın, kızları olmadan geçirecekleri 4. Öğretmenler Günü'nün hüznünü yaşıyor.
 24 Kasım 2020 11:04
+Aa- Yazdır
Aybüke öğretmenin annesi bir 24 Kasım'ı daha buruk geçiriyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan annesi, kızlarının olmadığı bir Öğretmenler Günü'nü daha buruk geçiriyor.

Şehit öğretmenin annesi Zehra Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıkamada, Aybüke olmadan bir Öğretmenler Günü'nün daha geldiğini, bu özel günlerin kendisini çok üzdüğünü ve sevmediğini söyledi.

Kızıyla birlikte sadece bir kez Öğretmenler Günü kutlayabildiğini belirten Zehra Yalçın, "Kızım hiç değilse bir Öğretmenler Günü'nü yaşadı. Hayatında en çok istediği şey öğretmen olmaktı, müzik öğretmeni olmaktı. Çok şükür oldu da ve Öğretmenler Günü'nü yaşadı. Kızımın ilk Öğretmenler Günü'nde birlikteydik. O anı hiç unutamıyorum. Bütün öğretmenler tek tek şarkı söyledi ama Aybüke'nin söylemesi ayrı bir güzeldi.

O yanık ve güzel sesiyle Moğusa Limanı'nı söyleyince 'Kızım, bütün arkadaşların güzel söyledi ama seninki bir ayrı güzeldi.' dedim. Çok mutlu oldu, ona çok sevindi. Allah'ım bütün öğretmenleri esirgesin, korusun. Hiçbirini zorda ve darda bırakmasın. Hepsinin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

Aybüke'nin lider ruhlu olduğunu ve Kozluk ilçesindeki okulunda ilk Öğretmenler Günü'nü kutlamasını kızının hazırladığını anlatan anne Yalçın, şöyle devam etti:

"Çok güzel bir programdı, çok kalabalıktı. Salon tıklım tıklım doluydu. Gururla, sevinçle izledim yavrumu. Onların neşesi, coşkusu harikaydı. Yanında olmam ona ayrı bir mutluluk verdi. Her zaman 'Anneciğim iyi ki varsın, iyi ki yanımdasın.' derdi."

"Mutlu oluyorum, kızımın adının her yerde yaşayacağını duyunca" Kızının arkadaşları ve devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Arkadaşları sürekli arar, gelirler. Tanımadığımız insanlar da arıyor, geliyor. Bir sürü manevi oğlum, kızım oldu. İnsanlar çok duyarlı, Aybüke'm herkese mal oldu. Herkes bağrına bastı. Herkes kabullendi. Yaşatmak için de ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Kütüphaneler, okullar, ne açılacaksa adını veriyorlar. Buna çok seviniyor, mutlu oluyorum, kızımın adının her yerde yaşayacağını duyunca. Allah razı olsun hediyeler gönderiyorlar."

Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde şehit olmuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor
24 Kasım 2020 13:59		 Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor
24 Kasım 2020 13:50
Maske takmayı unuttu, sözleri şaşırttı
24 Kasım 2020 13:37		 Kovid-19'u yenen okul müdüründen 'kurallara uyun' çağrısı
24 Kasım 2020 13:34
Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör
24 Kasım 2020 13:27		 Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu
24 Kasım 2020 13:24
Tunceli'de 28 şehit öğretmen anısına fidan dikildi
24 Kasım 2020 13:15		 Boğazına ekmek parçası kaçtı, yaşamını yitirdi
24 Kasım 2020 13:09
Kovid-19 salgınında antibiyotik kullanım sıklığı arttı
24 Kasım 2020 12:59		 Cumhurbaşkanı'ndan 'öğretmenler günü' mesajı
24 Kasım 2020 12:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:02 - Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarında kurulan jüriler hakkında önemli karar!14:02 - CHP'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılsın' önerisi13:59 - 3 dil bilen muhtar 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor13:59 - Vatandaşın yüzde 82'si markete giderken dahi endişe taşıyor13:56 - Korona virüs testi için hastanelerin önünde kuyruk oluştu13:53 - Deprem konutlarının yapımında kullanılan kamyondan mazot çalındı
13:50 - Hatalı basım 50 liraya, 50 bin lira istiyor13:47 - Virüs aşısında gönüllü olan profesörden umutlandıran sözler!13:43 - 7 adet ceylan derisine yazılı Tevrat ve İncil ele geçirildi13:40 - Daireleri gezme bahanesiyle girdiği inşaatın çatısında intihara kalkıştı13:37 - Maske takmayı unuttu, sözleri şaşırttı13:34 - Kovid-19'u yenen okul müdüründen 'kurallara uyun' çağrısı
13:30 - FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen sanığa 6 yıl 3 ay hapis13:27 - Belediyeden virüse karşı sesli komutlu asansör13:24 - Asfalt patladı içine kamyonet düştü; araçtaki işçiler boğulmaktan son anda kurtuldu13:21 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:18 - MSB'den asker ailelerine özel birim
13:15 - Tunceli'de 28 şehit öğretmen anısına fidan dikildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni kısıtlamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
MEB'den, uzaktan eğitimde, ders ve ek ders ücretlerine 13 maddelik açıklama
Sağlık Bakanı: 14 branşta 12 bin personel alımına başlıyoruz
'Ünlülüğüm işe yarıyor, memurlar sıra bekletmiyor'
Menemen Belediye Başkanı zimmetten tutuklandı
Dolar yeniden 8 TL'yi geçti
Bilim Kurulu Üyesi, salgının nasıl duracağını açıkladı
Önceki yaver de FETÖ'cü çıktı
Korona geçirene 3 ay 'temaslı' takibi yok
AK Parti'de 'Arınç'a 'istifa et' çağrısı
Üniversiteden belediyeye naklen geçişe Danıştay onayı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tahterevalli 2
corona için on günlük süre 3
bülent arınç ve bülent ersoy un evlenmesi 1
bir başkadır 4
cep telefonunu evde unutmak 4
defter tasdik ücreti 2
erkeklere sesleniyorum:kendinize gelin yahu 2
adidas'ın 3000 çift ayakkabı hediyesi 1
aşı zorunlu olmalı mı olmamalı mı sorunsalı 4
las tesis dansı 1
SON İLANLAR
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birliği Personel Alacak
Gaziantep Üniversitesi sözleşmeli 206 sağlık personeli alacak- Güncellendi
Erzurum Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 4 müfettiş yardımcısı alacak- Güncellendi
İstanbul Kalkınma Ajansı 14 personel alacak
Şırnak İl Özel İdaresi 1 İşçi Alacak
Ordu Orbel 7 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam